Заявление о сложении полномочий находящийся в розыске депутат ЗС НО Александр Глушков написал сам Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет Законодательного собрания Нижегородской области по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества одобрил досрочное прекращение депутатских полномочий Александра Глушкова (фракция "Единая Россия"). Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 25 июня 2018 года.

Соответствующий проект постановления был внесен 20 июня, инициатором является профильный комитет.

Как сообщил председатель комитета Дмитрий Малухин, полномочия Глушкова как депутата прекращаются на основе его личного заявления. При этом данное заявление, поступившее в аппарат комитета, было написано и подписано Глушковым собственноручно. Председатель ЗС НО Евгений Лебедев отметил, что сомневаться в подлинности заявления пока оснований нет.

Напомним, в марте 2018 года депутат ЗС НО Александр Глушков и его брат – депутат Земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, они обвиняются в мошенничестве при проведении реконструкции автостанции в Балахне и использования ее здания не по прямому назначению, а для организации торгового центра.

По делу братьев Глушковых в апреле 2018 года были арестованы два заместителя главы администрации Балахнинского района: Дмитрий Валатин и Елена Бутусова. В июне - директор ООО "Петрол-НН" Владимир Прядилов.

Напомним также, что председатель комитета по регламенту Дмитрий Малухин ранее заявлял, что "пока человек не признан судом виновным в преступлении, он может быть депутатом".

Согласно закону о статусе депутата Законодательного собрания Нижегородской области, полномочия депутата могут быть досрочно прекращены на основании его личного заявления, при переходе на работу на госдолжность или в депутатом в Госдуму, при утрате гражданства, при вступлении в силу обвинительного приговора, при признании депутата недееспособным, при признании его безвестно отсутствующим или по причине смерти.

Кроме того, полномочия могут быть прекращены из-за несоблюдения требований федерального законодательства. В частности, депутаты, работающие на постоянной основе, их супруги и дети не должны иметь счета в иностранных банках. Кроме того, до 1 апреля депутаты ежегодно должны подавать сведения о своих (а также супругов и несовершеннолетних детей) доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Избранные по партийным спискам депутаты не могут выходить из партий, от которых они были избраны.

СПРАВКА:

Александр Леонидович Глушков избран по одномандатному избирательному округу №21. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва, заместитель председателя комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Член Партии "Единая Россия" с 2004 года (в марте 2018 года членство приостановлено в связи с расследуемым уголовным делом).

Родился 9 августа 1973 года в д. Конёво Балахнинского района. Окончил ННГУ им.Н.И.Лобачевского

В 2005 году был избран депутатом Конёвского сельсовета по округу №9 и депутатом Земского собрания Балахнинского района по 24 округу. 2010 год – повторно избран депутатом Конёвского сельсовета, из состава сельсовета делегирован в Земское собрание района.

2011 год - избран депутатами Земского собрания района на должность председателя Земского собрания, главы Балахнинского района. 2014 год – избран депутатом поселкового Совета р.п. Гидроторф, поселковым советом делегирован в Земское собрание. Повторно избран депутатами на должность главы МСУ.

В 2016 году избрался в Законодательное собрание Нижегородской области.