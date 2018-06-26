Роскачество выявило превышение броматов и семикарбазида в хлебной продукции нижегородских производителей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Эксперты Роскачества исследовали нарезные батоны и обнаружили превышение броматов и семикарбазида в составе нижегородской продукции. Об этом сообщается на сайте организации 26 июня 2018 года.

Так, в "Сормовском хлебе" выявили 32,3 мг/кг броматов, а в "Кстовском хлебе" - 76 мкг/кг семикарбазида . Кроме того в Приволжском федеральном округе нарушителями оказались "Оренбургский хлебокомбинат" (34,1 мг/кг броматов) и "Самарский хлеб" (29,7 мг/кг броматов). Зато нарезной батон "Дзержинскхлеб" (Нижегородская область) признали качественным.

Броматы и семикарбазиды входят в состав некоторых улучшителей качества хлеба. Несмотря на потенциальную опасность, их содержание в продукции не нормируется российским законодательством. Однако броматы как пищевая добавка давно запрещены в Европе. А по опережающему стандарту Роскачества количество семикарбазида в хлебе не должно превышать 7 мкг/кг.

Тем не менее, по результатам лабораторных испытаний Роскачества перечисленные изделия подтвердили свое соответствие всем требованиям законодательства и признаны качественными и безопасными. "Хотя официально эти товары не могут быть признаны нарушителями, Роскачество лишает их возможности претендовать на российский Знак качества", - сообщается на сайте.

Масштабное исследование нарезных батонов всех федеральных округов России завершено. За год эксперты Роскачества закупили в российских магазинах и отправили на исследование нарезные батоны 176 торговых марок. В целом результаты неплохие: продукцией повышенного качества признаны батоны 56 торговых марок. Нарушителей – в два раза меньше. Выяснилось, что нарезные батоны с канцерогенами продаются в некоторых регионах Приволжского, Северо-Кавказского и Южного округов.

СПРАВКА:

Производитель "Сормовского хлеба"- ОАО "Хлеб" (зарегистрировано в 1993 году, уставный капитал - 3,7 млн рублей, генеральный директор –Галина Ивановна Пляскина).

Производитель "КХ" – АО "Кстовский хлеб" (зарегистрировано в 1993 году, уставный капитал – 109,7 тысяч рублей, генеральный директор –Александр Константинович Салов).

Производитель "Дзержинскхлеба" – АО "Дзержинскхлеб" (зарегистрировано в 1993 году, генеральный директор - Галина Ивановна Пляскина).

ОАО "Оренбругрский хлебокомбинат" зарегистрировано в 1993 году. Уставный капитал – 224 тысячи рублей. Генеральный директор – Игорь Сергеевич Андреев.

Производитель "Самарского хлеба" – ООО "Хлебный альянс" (зарегистрировано в 2015 году, уставный капитал – 10 тысяч рублей, генеральный директор – Алексей Васильевич Посохов).