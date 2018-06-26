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Общество

Депутаты ЗС НО одобрили законопроект о госконтроле в части доступности такси для инвалидов

28 июня 2018 10:56  [266] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области приняло в первом чтении законопроект о госконтроле в части доступности такси для инвалидов. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 28 июня 2018 года.

Изменения вносятся в закон "Об условиях осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области". В настоящее время в законе не прописаны нормы об осуществлении контроля за обеспечением доступности для инвалидов услуг в сфере перевозок легковым такси. Это не позволяет добиваться соблюдения прав граждан с ограниченными возможностями.

Конкретные меры депутаты пока не обсуждали. "Чемпионат мира по футболу показал, что в части перевозки инвалидов на такси нам еще есть над чем работать", - отметил председатель комитета по транспорту Владимир Солдатенков.

Напомним, вопрос планируется проработать к сентябрю-октябрю 2018 года.

Напомним также, в апреле текущего года министр транспорта региона Вадим Власов сообщил, что в области прорабатывается вопрос внедрения в Нижнем Новгороде такси для инвалидов. "У нас уже задача такая стоит, но так как за счет бюджета эту работу было бы некорректно организовывать, мы сейчас организовываем частников для того, чтобы такое такси появилось, и они нам в ближайшее время должны дать ответ", - сказал тогда Власов.

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