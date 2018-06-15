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Общество

Комитет по транспорту ЗС НО одобрил законодательную инициативу о госконтроле в части доступности такси для инвалидов

18 июня 2018 16:56  [1350] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области одобрил законодательную инициативу о госконтроле в части доступности такси для инвалидов. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 18 июня 2018 года.

Изменения предполагается внести в закон "Об условиях осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области". В настоящее время в законе не прописаны нормы об осуществлении контроля за обеспечением доступности для инвалидов услуг в сфере перевозок легковым такси. Это не позволяет добиваться соблюдения прав граждан с ограниченными возможностями.

Конкретные меры депутаты пока не обсуждали. "Целесообразно будет в рамках рабочей группы поговорить о том, как перевозить инвалидов-колясочников. Например, возможно или нет, чтобы в каждом таксомоторе был автомобиль, который такие услуги будет оказывать", - отметил председатель комитета Владимир Солдатенков. Он добавил, что вопрос планируется проработать к сентябрю-октябрю 2018 года.

Напомним, в апреле текущего года министр транспорта региона Вадим Власов сообщил, что в области прорабатывается вопрос внедрения в Нижнем Новгороде такси для инвалидов. "У нас уже задача такая стоит, но так как за счет бюджета эту работу было бы некорректно организовывать, мы сейчас организовываем частников для того, чтобы такое такси появилось, и они нам в ближайшее время должны дать ответ", - сказал тогда Власов.

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