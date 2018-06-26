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Общество

Нижегородский дептранс сформировал предварительную маршрутную сеть (список)

28 июня 2018 16:11  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородский департамент транспорта сформировал предварительную маршрутную сеть транспорта на конец 2018 года.

Согласно информации профильного департамента от 28 июня 2018 года, в городе сохраняются 15 трамвайных маршрутов, 20 троллейбусных, 51 автобусный маршрут и 26 коммерческих маршрутов, среди которых часть направлений еще прорабатываются.

Отметим, что общественные обсуждения уже прошли в Московском, Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Нижегородском и Приокском районах города. В Советском и Сормовском районах жители еще не высказывали своих предложений, а предварительную маршрутную сеть уже сформировали.

Ряд предложений, озвученных жителями ранее, дептранс не учел в таблице. К примеру, участники встречи из Приокского района просили не закрывать коммерческий маршрут Т-47 (м/р Цветы – пос. Сортировочный), но нет ни автобуса, ни коммерческого маршрута под другим номером, который ходил бы взамен Т-47 примерно по такому же маршруту. Жители Московского района просили сохранить маршрут Т-78 (завод "Лазурь" – м/р Верхние Печеры), но его также нет в схеме. Судя по данным, в качестве альтернативы у пассажиров остается автобус №90, который будет ходить по маршруту пр. Кораблестроителей – Казанское шоссе, но он не доезжает до ул. Коновалова и ул. Торфяной, которые есть на маршруте Т-78.

Нижегородцы хотели бы вернуть маршрут Т-33 (м/р Щербинки2 – ул. Зайцева), по нему информация пока отсутствует. Предлагается ввести в работу автобус №12 (ул. Землячки – автовокзал Щербинки), но в отличие от Т-33, он не будет доезжать до ул. Зайцева. Жители

Автозаводского района попросили департамент не отменять маршруты Т-42, Т-46, Т-83 и Т-98, номеров которых также нет в таблице. По Т-42 ( ул. Космическая – катер "Герой"), по Т-46 (Кузнечиха2 – Аэропорт) и Т-83 (Афонино – Соцгород2), альтернативы с полным повторением маршрутов пока нет. По Т-98 (ул. Деловая – ул. Космическая) предлагается ввести маршрут социального автобуса №83, который также будет ходить от ул. Деловой до Космической. Вместо Т-40, который необходим пассажирам, планируется выпустить на линию социальный автобус №40. Жители Нижегородского района высказались за восстановление Т-55. Вопрос, судя по схеме, пока прорабатывается. Также, с учетом пожеланий жителей Ленинского района прорабатывается маршрут Т-88 (пос. Дачный - м/р Молитовский).

В поступившей информации отмечается, что сотрудники департамента обращаются к нижегородцам с просьбой еще раз оценить маршруты и высказать свои предложения по итоговому варианту сети на адреса администраций районов:

Автозаводский район: 603101, Нижний Новгород, пр. Ильича, 31, avtozavod-info@admgor.nnov.ru

Канавинский район: 603059, Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, 27, info@kan.admgor.nnov.ru

Ленинский район: 603076, Нижний Новгород, пр. Ленина,46, lenadm@admgor.nnov.ru

Московский район: 603950 ГСП-675 Нижний Новгород, ул. Берёзовская, 100, info@msk.adm.nnov.ru

Нижегородский район: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 1, ngradm@admgor.nnov.ru

Приокский район: 603009, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 148, priok_info@admgor.nnov.ru

Советский район: 603106, Нижний Новгород, пл. Советская, 1, sovadm@admgor.nnov.ru

Сормовский район: 603003, Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, 12, sormovo-info@admgor.nnov.ru.

Замечания и предложения принимаются до 20 июля 2018 года.

Планируемая маршрутная сеть городского пассажирского транспорта на конец 2018 года

Трамвайные маршруты:

№№

Наименование

Путь следования

Количество

Интервал

1

Московский вокзал -

Черный пруд

ул.Чкалова - пл.Комсомольская - ул.Красносельская - ул.Ильинская

прорабатывается

2

Городское кольцо

(двустороннее)

пл.Лядова - ул.Ильинская - ул.Большая Печерская - ул.Белинского - пл.Лядова

8/8

5-6

3

Парк Дубки -

Московский вокзал

ул.Успенского - ул.Профинтерна - пл.Комсомольская - ул.Чкалова

14

5

5

ул.Маслякова - Мыза

ул.Ильинская - пл.Лядова - ул.Нартова - пр.Гагарина

9

7

6

Московский вокзал - Сормово

ул.Гордеевская - ул.Народная - ул.Коминтерна - ул.Вождей Революции - ул.Коммуны - ул.Ярошенко - ул.Березовская - ул.Народная - ул.Гордеевская

11

5

7

Московский вокзал - Сормово

ул.Гордеевская - ул.Народная - ул.Березовская -ул.Ярошенко - ул.Коммуны - ул.Вождей Революции - ул.Коминтерна - ул.Народная - ул.Гордеевская

11

5

8

пос.Гнилицы - ул.Игарская

Стригино - ул.Минеева - ул.Смирнова - пл.Киселева - пр.Ленина - ул.Новикова-Прибоя

16

5

11

Черный пруд - пл.Благовещенская

ул.Октябрьская - ул.Рождественская

1

30

18

Лапшиха - пл.Лядова - Лапшиха

(двустороннее кольцо)

ул.Бекетова - ул.Пушкина - ул.Белинского - ул.Ошарская

4/4

12-15

19

Мыза - 4 нагорный м/р

пр.Гагарина - ул.Нартова - ул.Бекетова - ул.Сусловой

7

10

21

Парк Дубки - Черный пруд

ул.Успенского - ул.Профинтерна - пл.Комсомольская - ул.Красносельская - ул.Ильинская

15

6-7

22

м/р Соцгород -

метро Автозаводская

ул.Строкина - пр.Кирова - пр.Ленина

8

6-7

27

Московский вокзал -

4 нагорный м/р

ул.Чкалова - пл.Комсомольская - ул.Красносельская - ул.Белинского - ул.Ошарская - ул.Сусловой

13

6

28

Гнилицы - 52 квартал (выходные дни)

Стригино - ул.Минеева - ул.Смирнова - пл.Киселева - пр.Кирова - пр.Молодежный

2

40

417

52 квартал -

Московский вокзал

пр.Молодежный - пр.Кирова - пр.Ленина - ул.Новикова-Прибоя - ул.Аксакова - ул.Дачная - ул.Обухова - ул.Чкалова

19

5

Троллейбусные маршруты:

№№

Наименование

Путь следования

Количество

Интервал

2

ул.Минеева - ул.Дьяконова

ул.Лескова - пр.Ленина - пр.Бусыгина - ул.Дьяконова

4

20

3

ул.Чаадаева -

Мещерское озеро

ул.Чаадаева - ул.Просвещенская - пр.Героев - ул.Куйбышева - ул.Пролетарская

6

9-10

4

ул.Минеева - Соцгород-2

ул.Лескова - пр.Октября - ул.Плотникова - ул.Комсомольская - пр.Октября - ул.Лескова

9

5-6

5

Мещерское озеро - м/р Комсомольский

ул.Пролетарская - ул.Тореза - ул.Коминтерна - пр.Союзный - ул.Сутырина

5

20

8

Московский вокзал - ул.Дубравная

Московское ш. - Сормовское ш. - ул.Коминтерна - ул.КИМа - ул.Ясная - ул.Землячки

11

10-12

9

пл.Горького -

м/р Кузнечиха-2

ул.Горького - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Рокоссовского - ул.Ивлиева - ул.Васюнина - ул.Ванеева - пл.Свободы - ул.Горького

8

7-8

10

Мещерское озеро - Авторынок Московский

Мещерский бул. - Московское ш.

10

7-8

11

метро Пролетарская - Соцгород-2

пр.Ленина - пр.Ильича - пр.Октября - ул.Плотникова

8

7

12

метро Пролетарская - ул.Патриотов

пр.Ленина - ул.Веденяпина - Южное ш.

9

 

7-8

13

пл.Минина и Пожарского - м/р Щербинки

ул.Варварская - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Бекетова - пр.Гагарина

13

6

14

ул.Патриотов - Соцгород-2

Южное ш.- ул.Веденяпина - пр.Октября - ул.Плотникова

14

4-5

15

ул.Чаадаева -

Московский вокзал

ул.Чаадаева - ул.Просвещенская - пр.Героев - Московское ш.

10

7-8

16

м/р Щербинки -

м/р Верхние Печеры

пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Васюнина - ул.Бринского - Казанское ш.

12

8

17

пл.Минина и Пожарского - м/р Кузнечиха-2

ул.Варварская - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Васюнина - ул.Ивлиева - ул.Рокоссовского - ул.Ванеева - пл.Свободы - ул.Варварская

8

7-8

18

Мещерское озеро - ул.Памирская

Мещерский бул. - ул.Июльских дней - пр.Ленина - ул.Комарова

прорабатывается

22

ул.Минеева - пос. Приокский

ул.Лескова - ул.Фучика - ул. Монастырка

4

10

23

ул.Памирская - Красная Этна

ул.Комарова - ул.Самочкина - ул.Премудрова - ул.Волочильная - ул.Дружбы - ул.Комарова

прорабатывается

25

Мещерское озеро - ул.Архангельская

Мещерский бул. - Московское ш. - ул.Кузбасская - ул.Путейская - ул.Гороховецкая - ул.Кузбасская - Московское ш. - Мещерский бул.

10

7-8

26

пл.Минина и Пожарского - м/р Кузнечиха-2

ул.Большая Печерская - ул.Родионова - ул.Бринского - ул.Ивлиева - ул.Рокоссовского - ул.Ванеева - ул.Васюнина - ул.Бринского - ул.Родионова - ул.Большая Печерская

прорабатывается

31

пл.Минина и Пожарского - м/р Щербинки

ул.Варварская - пл.Свободы - пл.Горького - пл.Лядова - пр.Гагарина

13

8-9

Автобусные маршруты с регулируемым тарифом:

№№

Наименование

Путь следования

Количество

Интервал

1

пл.Минина и Пожарского -

а/в Щербинки

ул.Варварская - пл.Свободы - пл.Горького - пл.Лядова - пр.Гагарина

10

10

2

м/р Верхние Печеры -

а/в Щербинки

ул.Верхне-Печерская - ул.Родионова - ул.Белинского - пл.Лядова - пр.Гагарина

18

6-7

3

Красное Сормово - пл.Свободы

ул.Коминтерна - ул.Культуры - ул.Чаадаева - Московское ш. - пл.Ленина - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - ул.Варварская

12

7-10

5

Подновье - пл.Горького

ул.Маслякова - Нижне-Волжская наб.

2

35

6

Красное Сормово - Торфопредприятие

ул.Коминтерна - ул.Культуры - ул.Федосеенко

2

25

7

м/р Юг - Мещерское озеро

Южное ш. - ул.Монастырка - ул.Попова - ул.Баумана - пл.Комсомольская - ул.Июльских дней - пл.Революции - ул.Акимова

прорабатывается

8

Красное Сормово - 7 м/р

ул.Коминтерна - ул.Культуры - ул.Федосеенко - пр.Кораблестроителей - ул.Светлоярская - ул.Культуры - ул.Коминтерна

6

10-11

10

ул.Дубравная -

Московское ш.

ул.Землячки - ул.Ясная - ул.КИМа - ул.Коминтерна - ул.Страж революции - ул.Просвещенская - ул.Давыдова - ул.Рябцева

16

4-5

11

Аэропорт - ул.Дружаева

ул.Ореховская - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Октября - ул.Дьяконова - ул.Львовская

8

10-11

12

ул.Дубравная - а/в Щербинки

ул.Землячки - ул.Ясная - ул.Планировочная - ул.Светлоярская - ул.Чаадаева - ул.Рябцева - Комсомольское ш. - пл.Лядова - пр.Гагарина

30

6

16

пл.Горького -

м/р Кузнечиха-2

ул.Горького - ул.Белинского - ул.Родионова - ул.Бринского - ул.Васюнина - ул.Ванеева - ул.Рокоссовского

12

9

17

Московский вокзал - пос.Березовский

Московское ш. - ул.Кузбасская - ул.Электровозная

1 - по расписанию

19

пос.Дачный - Высоково

ул.Дружбы - пр.Ленина - ул.Июльских дней - пл.Революции - пл.Ленина - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - пл.Сенная - ул.Полтавская - Высоковский проезд

прорабатывается

20

Аэропорт -

м/р Верхние Печеры

ул.Ореховская - ул.Минеева - ул.Лескова - пр.Ленина - Молитовский мост - пл.Лядова - ул.Белинского - ул.Ванеева - ул.Бринского - ул.Касьянова - Казанское ш.

20

10

25

Красное Сормово - Левинка

ул.Коминтерна - ул.Коммунальная

1 - по расписанию

26

ул.Долгополова -

м/р Кузнечиха-2

пл.Революции - пл.Ленина - пл.Горького - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Ивлиева

18

5-6

27

ул.Артельная - Высоково

пр.Гагарина - ул.Белинского - ул.Полтавская

1 - по расписанию

28

Щелоковский хутор - ул.Усилова

ул.Нартова - пр.Гагарина - ул.Белинского - ул.Родионова

1 - по расписанию

30

пос.Черепичный - пл.Горького

ул.Кемеровская - пр.Гагарина - пл.Лядова - ул.Большая Покровская

3

25

31

пос.Нагулино - пос.Парижской Коммуны

Гнилицы - Стригино - ул.Ореховская - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Ленина - пр.Бусыгина

3

40

32

ул.Космическая - ул.Дружаева

ул.Мончегорская - ул.Лескова - пр.Октября - ул.Дьяконова - ул.Львовская

6

12-13

33

ул.Дружаева - метро Кировская (час-пик)

ул.Львовская - пр.Бусыгина - пр.Ленина

3

20

35

Красное Сормово - 7 м/р

ул.Коминтерна - ул.Культуры - ул.Светлоярская - пр.Кораблестроителей - ул.Федосеенко - ул.Культуры - ул.Коминтерна

6

10-11

37

м/р Кузнечиха-2 - пос.Ближнеконстантиново

ул.Ивлиева - ул.Бекетова - пр.Гагарина - ул.Ларина - ул.Кащенко - ул.Полевая

8

14

40

м/р Юг - м/р Верхние Печеры

бул.Южный - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Ленина - Молитовский мост - пл.Лядова - пл.Горького - пл.Свободы - пл.Минина - пл.Сенная - ул.Родионова - ул.Касьянова - Казанское ш.

30

6

41

Мещерское озеро - м/р Цветы

ул.Карла Маркса - ул.Бетанкура - пл.Ленина - пл.Горького - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Ивлиева - ул.Рокоссовского - ул.Сахарова

13

9-10

43

ул.Долгополова -

а/в Щербинки

пл.Революции - пл.Ленина - пл.Горького - пр.Гагарина

25

4-5

45

ЗКПД-4 -

м/р Верхние Печеры

пр.Кораблестроителей - ул.Светлоярская - ул.Чаадаева - Московское ш. - Метромост - пл.Горького - пл.Сенная - ул.Родионова - м/р Верхние Печеры

35

6

48

ул.Долгополова -

м/р Сортировочный

пл.Революции - Московское ш. - ул.Ухтомского - ул.Гороховецкая

25

4

51

ЗКПД-4 - м/р Кузнечиха-2

ул.Кораблестроителей - ул.Сутырина - пр.Союзный - ул.Коминтерна - ул.Страж революции - пр.Героев - Комсомольское ш. - пл.Лядова - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Рокоссовского

25

7

52

Красное Сормово -

м/р Верхние Печеры

ул.Коминтерна - ул.Бурнаковская - ул.Акимова - ул.Бетанкура - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - пл.Сенная - ул.Родионова - ул.Лопатина - Казанское ш.

12

12-15

53

пос.Черепичный - Румянцево

ул.Кемеровская - пр.Гагарина - Ольгино - Бешенцево

3

20

54

пос.Доскино - метро Автозаводская

пр.Молодежный - пр.Ильича - пр.Ленина

4

18

56

Аэропорт - Красное Сормово

пр.Молодежный - пр.Ленина - Комсомольское ш. - пр.Героев - ст.Варя - ул.Коминтерна

20

7

57

ул.Дубравная -

Мещерское озеро

ул.Землячки - ул.Ясная - ул.Планировочная - ул.Светлоярская - ул.Чаадаева - пр.Героев - Московское ш. - ул.Бетанкура - ул.Карла Маркса

8

19-20

58

ст. Петряевка -

м/р Верхние Печеры

пр.Молодежный - пр.Ильича - ул.Краснодонцев - ул.Плотникова - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - пр.Ленина - ул.Октябрьской Революции - Московский вокзал - Канавинский мост - пл.Горького - пл.Свободы - ул.Белинского - ул.Родионова - Казанское ш.

25

7

61

ул.Долгополова -

м/р Верхние Печеры

пл.Революции - пл.Ленина - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Сусловой - ул.Бринского - ул.Богдановича

12

10

62

ул.Усилова - а/в Щербинки

ул.Фруктовая - пл.Сенная - ул.Белинского - ул.Ванеева - ул.Бекетова - ул.Нартова - Дубенки - ул.40 лет Октября - пр.Гагарина

12

10

64

м/р Соцгород-2 - ул.Усилова

ул. Строкина - ул.Львовская - пр.Бусыгина - пр.Ленина - ул.Глеба Успенского - ул.Баумана - Молитовский мост - пл.Лядова -пл.Горького - пл.Свободы - пл.Минина - пл.Сенная - ул.Фруктовая

15

10-11

65

ул.Космическая - ЗКПД-4

ул.Мончегорская - ул.Колхозная - ул.Краснодонцев - ул.Строкина - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - ул.Новикова-Прибоя - ул.Кузбасская - ул.Рябцева - ул.Чаадаева - ул.Светлоярская - пр.Кораблестроителей

15

10-11

66

а/в Щербинки -

Мещерское озеро

пр.Гагарина - ул.Новикова-Прибоя - пр.Ленина - ул.Июльских дней - пл.Революции - ул.Акимова

20

7

68

ул.Космическая - пл.Минина

ул.Мончегорская - ул.Лескова - пр.Ленина - Мызинский мост - пр.Гагарина - пл.Лядова - пл.Горького - пл.Свободы

20

 

5

69

м/р Юг - Мещерское озеро

бул.Южный - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Октября - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - ул.Новикова-Прибоя - ул.Кузбасская - Московское ш. - Московский вокзал - ул.Акимова

20

8-9

72

м/р Верхние Печеры -

ул.40 лет Победы

Казанское ш. - ул.Лопатина - ул.Бринского - ул.Сусловой - ул.Ванеева - ул.Сахарова - Дубенки - ул.40 лет Октября - пр.Гагарина - ул.40 лет Победы

прорабатывается

73

м/р Соцгород-2 - Молокозавод

ул.Строкина - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - Мызинский мост - ул.Ларина - ул.Полевая

3

24

77

ул.Космическая -

а/в Щербинки

ул.Мончегорская - ул.Янки Купалы - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Ленина - Мызинский мост - пр.Гагарина

12

10

80

ул.Долгополова -

м/р Кузнечиха-2

пл.Революции - метромост - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Нартова - Анкудиновское ш. - ул.Сахарова - ул.Рокоссовского

10

10

83

ул.Космическая - ул.Деловая

ул.Мончегорская - ул.Спутника - пр.Молодежный - ул.Краснодонцев - ул.Строкина - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - пр.Ленина - Молитовский мост - пл.Лядова - ул.Белинского - ул.Родионова

15

10

85

м/р Соцгород-2 -

м/р Верхние Печеры

ул.Строкина - ул.Львовская - пр.Бусыгина - Мызинский мост - пр.Гагарина - ул.Бекетова - пл.Советская - ул.Бринского - ул.Касьянова - Казанское ш.

15

10-11

90

ЗКПД-4 -

м/р Верхние Печеры

пр.Кораблестроителей - Починки - ул.Коминтерна - Сормовское ш. - Московское ш. - пл.Ленина - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - ул.Минина - пл.Сенная - ул.Родионова -

Казанское ш.

30

6

95

ул.Дубравная - пл.Свободы

ул.Землячки - ул.Ясная - ул.КИМа - ул.Коминтерна - Сормовское ш. - Московское ш. - пл.Ленина - пл.Горького - ул.Горького

15

9-10

Автобусные маршруты по нерегулируемому тарифу:

№№

Наименование

Путь следования

Количество

Интервал

4

пл.Минина и Пожарского -

а/в «Щербинки»

ул.Варварская - пл.Свободы - пл.Горького - пл.Лядова - пр.Гагарина

10

10

13

Московский вокзал -

метро Пролетарская

ул.Июльских дней - пл.Комсомольская - ул.Баумана - ул.Комарова - пр.Ленина

8

8

14

ул.Деловая - а/в «Щербинки»

ул.Родионова - ул.Белинского -

пл.Лядова - пр.Гагарина

10

12

18

Мещерское озеро -

м/р Верхние Печеры

ул.Акимова - пл.Ленина - пл.Горького - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Сусловой - ул.Бринского - ул.Лопатина - ул.Богдановича

15

10

29

прорабатывается (Сормово - Щербинки)

34

ул.Долгополова -

м/р Верхние Печеры

пл.Революции - Метромост - пл.Горького - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Сусловой - ул.Бринского - ул.Лопатина - Казанское ш.

10

10-12

39

АО «Лазурь» -

Мещерское озеро

ул.Зайцева - ул.Светлоярская - ул.Культуры - ул.Коминтерна - Сормовское ш. - Московское ш. - ул.Бетанкура - ул.Карла Маркса

15

10

44

ул.Космическая - ул.Пермякова

ул.Мончегорская - ул.Янки Купалы - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Октября - ул.Дьяконова - ул.Львовская - ул.Дворовая

15

8

49

ул.Космическая -

Мещерское озеро

ул.Мончегорская - ул.Колхозная - ул.Краснодонцев - ул.Плотникова - ул.Львовская - пр.Бусыгина - ул.Новикова-Прибоя - ул.Кузбасская - Московское ш. - Московский вокзал - ул.Бетанкура - ул.Карла Маркса

19

9

50

ул.Долгополова -

м/р Кузнечиха-2

пл.Революции - пл.Ленина - пл.Горького - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Рокоссовского

20

5

55

прорабатывается

63

м/р Юг - ул.Корнилова

ул.Шнитникова - ул.Веденяпина - пр.Ленина - Мызинский мост - пр.Гагарина - Дубенки - ул.Сахарова - ул.Рокоссовского - ул.Ивлиева - ул.Васюнина

10

15

67

ул.Космическая - м/р Седьмое небо

ул.Мончегорская - ул.Янки Купалы - ул.Лескова - пр.Ленина - ул. Июльских дней - Московский вокзал - ул.Акимова - ул.Карла Маркса

25

5

70

Мещерское озеро -

м/р Кузнечиха-2

ул.Карла Маркса - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Рокоссовского

15

8

71

ул.Федосеенко - пл.Свободы

ул.Коновалова - пр.Кораблестроителей - ул.Сутырина - пр.Союзный - ул.Коминтерна - Сормовское ш. - Московское ш. - пл.Ленина - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - ул.Варварская

40

4

74

ул.Долгополова -

м/р Верхние Печеры

пл.Революции -Метромост - пл.Горького - пл.Свободы - пл.Минина и Пожарского - пл.Сенная - ул.Родионова - ул.Лопатина - ул.Богдановича

15

10

75

пос.Нагулино - ул.Дружаева

Гнилицы - Стригино - ул.Ореховская - ул.Мончегорская - ул.Лескова - пр.Октября - ул.Дьяконова - ул.Львовская

10

10

79

ст.Петряевка - а/в Щербинки

пр.Молодежный - ул.Краснодонцев - ул.Плотникова - ул.Львовская - пр.Бусыгина - Мызинский мост - пр.Гагарина

15

8

81

ул.Дружаева -

м/р Кузнечиха-2

ул.Львовская - пр.Бусыгина - пр.Ленина - Молитовский мост - пл.Лядова - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Ванеева - ул.Рокоссовского

12

10

82

ул.Усилова - а/в Щербинки

ул.Фруктовая - ул.Родионова - ул.Бринского - ул.Ванеева - ул.Бекетова - ул.Нартова - Дубенки - ул.40 лет Октября - пр.Гагарина

15

8-9

86

Мещерское озеро -

а/в Щербинки

ул.Карла Маркса - пл.Ленина - пл.Революции - ул.Июльских дней - пл.Комсомольская - ул.Баумана - ул.Комарова - пр.Ленина - ул.Новикова-Прибоя - пр.Гагарина

13

10

87

ул.Космическая - Катер Герой

ул.Мончегорская - ул.Спутника - пр.Ильича - пр.Кирова - пр.Октября - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - пр.Ленина - ул. Июльских дней - Московский вокзал - Канавинский мост -

Нижне-Волжская наб.

21

7

88

прорабатывается (пос.Дачный - м/р Молитовский)

91

пос.Черепичный - ул.Долгополова

ул.Кемеровская - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Ванеева - пл.Свободы - пл.Минина и Пожарского - Нижне-Волжская наб. - пл.Ленина - пл.Революции

15

10

92

м/р Бурнаковский - м/р Цветы

ул.Бурнаковская - ул.Тореза - Сормовское ш. - Московское ш. - пл.Ленина - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Сахарова

15

10

93

м/р Сортировочный - ул.Черниговская

ул.Гороховецкая - ул.Ухтомского - Московское ш. - Комсомольское ш. - пл.Лядова - пл.Горького - пл.Свободы - пл.Минина и Пожарского - Нижне-Волжская наб.

прорабатывается

94

ЗКПД-4 - м/р Кузнечиха-2

пр.Кораблестроителей - ул.Светлоярская - ул.Ярошенко - пр.Героев - Комсомольское ш. - пл.Лядова - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Ивлиева

15

12

97

пос.Мостоотряд - ул.Родионова

ул.Ореховская - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Ленина - Мызинский мост - пр.Гагарина - пл.Лядова - пл.Горького - пл.Свободы - пл.Минина - пл.Сенная - ул.Родионова

30

7

Т-65

м/р Юг - ЗКПД-4

бул.Южный - Южное ш. - ул.Веденяпина - ул.Кузбасская - ул.Рябцева - ул.Чаадаева - ул.Светлоярская - пр.Кораблестроителей

18

9-10

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