Нижегородский дептранс сформировал предварительную маршрутную сеть (список)

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Нижегородский департамент транспорта сформировал предварительную маршрутную сеть транспорта на конец 2018 года.
Согласно информации профильного департамента от 28 июня 2018 года, в городе сохраняются 15 трамвайных маршрутов, 20 троллейбусных, 51 автобусный маршрут и 26 коммерческих маршрутов, среди которых часть направлений еще прорабатываются.
Отметим, что общественные обсуждения уже прошли в Московском, Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Нижегородском и Приокском районах города. В Советском и Сормовском районах жители еще не высказывали своих предложений, а предварительную маршрутную сеть уже сформировали.
Ряд предложений, озвученных жителями ранее, дептранс не учел в таблице. К примеру, участники встречи из Приокского района просили не закрывать коммерческий маршрут Т-47 (м/р Цветы – пос. Сортировочный), но нет ни автобуса, ни коммерческого маршрута под другим номером, который ходил бы взамен Т-47 примерно по такому же маршруту. Жители Московского района просили сохранить маршрут Т-78 (завод "Лазурь" – м/р Верхние Печеры), но его также нет в схеме. Судя по данным, в качестве альтернативы у пассажиров остается автобус №90, который будет ходить по маршруту пр. Кораблестроителей – Казанское шоссе, но он не доезжает до ул. Коновалова и ул. Торфяной, которые есть на маршруте Т-78.
Нижегородцы хотели бы вернуть маршрут Т-33 (м/р Щербинки2 – ул. Зайцева), по нему информация пока отсутствует. Предлагается ввести в работу автобус №12 (ул. Землячки – автовокзал Щербинки), но в отличие от Т-33, он не будет доезжать до ул. Зайцева. Жители
Автозаводского района попросили департамент не отменять маршруты Т-42, Т-46, Т-83 и Т-98, номеров которых также нет в таблице. По Т-42 ( ул. Космическая – катер "Герой"), по Т-46 (Кузнечиха2 – Аэропорт) и Т-83 (Афонино – Соцгород2), альтернативы с полным повторением маршрутов пока нет. По Т-98 (ул. Деловая – ул. Космическая) предлагается ввести маршрут социального автобуса №83, который также будет ходить от ул. Деловой до Космической. Вместо Т-40, который необходим пассажирам, планируется выпустить на линию социальный автобус №40. Жители Нижегородского района высказались за восстановление Т-55. Вопрос, судя по схеме, пока прорабатывается. Также, с учетом пожеланий жителей Ленинского района прорабатывается маршрут Т-88 (пос. Дачный - м/р Молитовский).
В поступившей информации отмечается, что сотрудники департамента обращаются к нижегородцам с просьбой еще раз оценить маршруты и высказать свои предложения по итоговому варианту сети на адреса администраций районов:
Автозаводский район: 603101, Нижний Новгород, пр. Ильича, 31, avtozavod-info@admgor.nnov.ru
Канавинский район: 603059, Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, 27, info@kan.admgor.nnov.ru
Ленинский район: 603076, Нижний Новгород, пр. Ленина,46, lenadm@admgor.nnov.ru
Московский район: 603950 ГСП-675 Нижний Новгород, ул. Берёзовская, 100, info@msk.adm.nnov.ru
Нижегородский район: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 1, ngradm@admgor.nnov.ru
Приокский район: 603009, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 148, priok_info@admgor.nnov.ru
Советский район: 603106, Нижний Новгород, пл. Советская, 1, sovadm@admgor.nnov.ru
Сормовский район: 603003, Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, 12, sormovo-info@admgor.nnov.ru.
Замечания и предложения принимаются до 20 июля 2018 года.
Планируемая маршрутная сеть городского пассажирского транспорта на конец 2018 года
Трамвайные маршруты:
|
№№
|
Наименование
|
Путь следования
|
Количество
|
Интервал
|
1
|
Московский вокзал -
Черный пруд
|
ул.Чкалова - пл.Комсомольская - ул.Красносельская - ул.Ильинская
|
прорабатывается
|
2
|
Городское кольцо
(двустороннее)
|
пл.Лядова - ул.Ильинская - ул.Большая Печерская - ул.Белинского - пл.Лядова
|
8/8
|
5-6
|
3
|
Парк Дубки -
Московский вокзал
|
ул.Успенского - ул.Профинтерна - пл.Комсомольская - ул.Чкалова
|
14
|
5
|
5
|
ул.Маслякова - Мыза
|
ул.Ильинская - пл.Лядова - ул.Нартова - пр.Гагарина
|
9
|
7
|
6
|
Московский вокзал - Сормово
|
ул.Гордеевская - ул.Народная - ул.Коминтерна - ул.Вождей Революции - ул.Коммуны - ул.Ярошенко - ул.Березовская - ул.Народная - ул.Гордеевская
|
11
|
5
|
7
|
Московский вокзал - Сормово
|
ул.Гордеевская - ул.Народная - ул.Березовская -ул.Ярошенко - ул.Коммуны - ул.Вождей Революции - ул.Коминтерна - ул.Народная - ул.Гордеевская
|
11
|
5
|
8
|
пос.Гнилицы - ул.Игарская
|
Стригино - ул.Минеева - ул.Смирнова - пл.Киселева - пр.Ленина - ул.Новикова-Прибоя
|
16
|
5
|
11
|
Черный пруд - пл.Благовещенская
|
ул.Октябрьская - ул.Рождественская
|
1
|
30
|
18
|
Лапшиха - пл.Лядова - Лапшиха
(двустороннее кольцо)
|
ул.Бекетова - ул.Пушкина - ул.Белинского - ул.Ошарская
|
4/4
|
12-15
|
19
|
Мыза - 4 нагорный м/р
|
пр.Гагарина - ул.Нартова - ул.Бекетова - ул.Сусловой
|
7
|
10
|
21
|
Парк Дубки - Черный пруд
|
ул.Успенского - ул.Профинтерна - пл.Комсомольская - ул.Красносельская - ул.Ильинская
|
15
|
6-7
|
22
|
м/р Соцгород -
метро Автозаводская
|
ул.Строкина - пр.Кирова - пр.Ленина
|
8
|
6-7
|
27
|
Московский вокзал -
4 нагорный м/р
|
ул.Чкалова - пл.Комсомольская - ул.Красносельская - ул.Белинского - ул.Ошарская - ул.Сусловой
|
13
|
6
|
28
|
Гнилицы - 52 квартал (выходные дни)
|
Стригино - ул.Минеева - ул.Смирнова - пл.Киселева - пр.Кирова - пр.Молодежный
|
2
|
40
|
417
|
52 квартал -
Московский вокзал
|
пр.Молодежный - пр.Кирова - пр.Ленина - ул.Новикова-Прибоя - ул.Аксакова - ул.Дачная - ул.Обухова - ул.Чкалова
|
19
|
5
Троллейбусные маршруты:
|
№№
|
Наименование
|
Путь следования
|
Количество
|
Интервал
|
2
|
ул.Минеева - ул.Дьяконова
|
ул.Лескова - пр.Ленина - пр.Бусыгина - ул.Дьяконова
|
4
|
20
|
3
|
ул.Чаадаева -
Мещерское озеро
|
ул.Чаадаева - ул.Просвещенская - пр.Героев - ул.Куйбышева - ул.Пролетарская
|
6
|
9-10
|
4
|
ул.Минеева - Соцгород-2
|
ул.Лескова - пр.Октября - ул.Плотникова - ул.Комсомольская - пр.Октября - ул.Лескова
|
9
|
5-6
|
5
|
Мещерское озеро - м/р Комсомольский
|
ул.Пролетарская - ул.Тореза - ул.Коминтерна - пр.Союзный - ул.Сутырина
|
5
|
20
|
8
|
Московский вокзал - ул.Дубравная
|
Московское ш. - Сормовское ш. - ул.Коминтерна - ул.КИМа - ул.Ясная - ул.Землячки
|
11
|
10-12
|
9
|
пл.Горького -
м/р Кузнечиха-2
|
ул.Горького - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Рокоссовского - ул.Ивлиева - ул.Васюнина - ул.Ванеева - пл.Свободы - ул.Горького
|
8
|
7-8
|
10
|
Мещерское озеро - Авторынок Московский
|
Мещерский бул. - Московское ш.
|
10
|
7-8
|
11
|
метро Пролетарская - Соцгород-2
|
пр.Ленина - пр.Ильича - пр.Октября - ул.Плотникова
|
8
|
7
|
12
|
метро Пролетарская - ул.Патриотов
|
пр.Ленина - ул.Веденяпина - Южное ш.
|
9
|
7-8
|
13
|
пл.Минина и Пожарского - м/р Щербинки
|
ул.Варварская - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Бекетова - пр.Гагарина
|
13
|
6
|
14
|
ул.Патриотов - Соцгород-2
|
Южное ш.- ул.Веденяпина - пр.Октября - ул.Плотникова
|
14
|
4-5
|
15
|
ул.Чаадаева -
Московский вокзал
|
ул.Чаадаева - ул.Просвещенская - пр.Героев - Московское ш.
|
10
|
7-8
|
16
|
м/р Щербинки -
м/р Верхние Печеры
|
пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Васюнина - ул.Бринского - Казанское ш.
|
12
|
8
|
17
|
пл.Минина и Пожарского - м/р Кузнечиха-2
|
ул.Варварская - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Васюнина - ул.Ивлиева - ул.Рокоссовского - ул.Ванеева - пл.Свободы - ул.Варварская
|
8
|
7-8
|
18
|
Мещерское озеро - ул.Памирская
|
Мещерский бул. - ул.Июльских дней - пр.Ленина - ул.Комарова
|
прорабатывается
|
22
|
ул.Минеева - пос. Приокский
|
ул.Лескова - ул.Фучика - ул. Монастырка
|
4
|
10
|
23
|
ул.Памирская - Красная Этна
|
ул.Комарова - ул.Самочкина - ул.Премудрова - ул.Волочильная - ул.Дружбы - ул.Комарова
|
прорабатывается
|
25
|
Мещерское озеро - ул.Архангельская
|
Мещерский бул. - Московское ш. - ул.Кузбасская - ул.Путейская - ул.Гороховецкая - ул.Кузбасская - Московское ш. - Мещерский бул.
|
10
|
7-8
|
26
|
пл.Минина и Пожарского - м/р Кузнечиха-2
|
ул.Большая Печерская - ул.Родионова - ул.Бринского - ул.Ивлиева - ул.Рокоссовского - ул.Ванеева - ул.Васюнина - ул.Бринского - ул.Родионова - ул.Большая Печерская
|
прорабатывается
|
31
|
пл.Минина и Пожарского - м/р Щербинки
|
ул.Варварская - пл.Свободы - пл.Горького - пл.Лядова - пр.Гагарина
|
13
|
8-9
Автобусные маршруты с регулируемым тарифом:
|
№№
|
Наименование
|
Путь следования
|
Количество
|
Интервал
|
1
|
пл.Минина и Пожарского -
а/в Щербинки
|
ул.Варварская - пл.Свободы - пл.Горького - пл.Лядова - пр.Гагарина
|
10
|
10
|
2
|
м/р Верхние Печеры -
а/в Щербинки
|
ул.Верхне-Печерская - ул.Родионова - ул.Белинского - пл.Лядова - пр.Гагарина
|
18
|
6-7
|
3
|
Красное Сормово - пл.Свободы
|
ул.Коминтерна - ул.Культуры - ул.Чаадаева - Московское ш. - пл.Ленина - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - ул.Варварская
|
12
|
7-10
|
5
|
Подновье - пл.Горького
|
ул.Маслякова - Нижне-Волжская наб.
|
2
|
35
|
6
|
Красное Сормово - Торфопредприятие
|
ул.Коминтерна - ул.Культуры - ул.Федосеенко
|
2
|
25
|
7
|
м/р Юг - Мещерское озеро
|
Южное ш. - ул.Монастырка - ул.Попова - ул.Баумана - пл.Комсомольская - ул.Июльских дней - пл.Революции - ул.Акимова
|
прорабатывается
|
8
|
Красное Сормово - 7 м/р
|
ул.Коминтерна - ул.Культуры - ул.Федосеенко - пр.Кораблестроителей - ул.Светлоярская - ул.Культуры - ул.Коминтерна
|
6
|
10-11
|
10
|
ул.Дубравная -
Московское ш.
|
ул.Землячки - ул.Ясная - ул.КИМа - ул.Коминтерна - ул.Страж революции - ул.Просвещенская - ул.Давыдова - ул.Рябцева
|
16
|
4-5
|
11
|
Аэропорт - ул.Дружаева
|
ул.Ореховская - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Октября - ул.Дьяконова - ул.Львовская
|
8
|
10-11
|
12
|
ул.Дубравная - а/в Щербинки
|
ул.Землячки - ул.Ясная - ул.Планировочная - ул.Светлоярская - ул.Чаадаева - ул.Рябцева - Комсомольское ш. - пл.Лядова - пр.Гагарина
|
30
|
6
|
16
|
пл.Горького -
м/р Кузнечиха-2
|
ул.Горького - ул.Белинского - ул.Родионова - ул.Бринского - ул.Васюнина - ул.Ванеева - ул.Рокоссовского
|
12
|
9
|
17
|
Московский вокзал - пос.Березовский
|
Московское ш. - ул.Кузбасская - ул.Электровозная
|
1 - по расписанию
|
19
|
пос.Дачный - Высоково
|
ул.Дружбы - пр.Ленина - ул.Июльских дней - пл.Революции - пл.Ленина - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - пл.Сенная - ул.Полтавская - Высоковский проезд
|
прорабатывается
|
20
|
Аэропорт -
м/р Верхние Печеры
|
ул.Ореховская - ул.Минеева - ул.Лескова - пр.Ленина - Молитовский мост - пл.Лядова - ул.Белинского - ул.Ванеева - ул.Бринского - ул.Касьянова - Казанское ш.
|
20
|
10
|
25
|
Красное Сормово - Левинка
|
ул.Коминтерна - ул.Коммунальная
|
1 - по расписанию
|
26
|
ул.Долгополова -
м/р Кузнечиха-2
|
пл.Революции - пл.Ленина - пл.Горького - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Ивлиева
|
18
|
5-6
|
27
|
ул.Артельная - Высоково
|
пр.Гагарина - ул.Белинского - ул.Полтавская
|
1 - по расписанию
|
28
|
Щелоковский хутор - ул.Усилова
|
ул.Нартова - пр.Гагарина - ул.Белинского - ул.Родионова
|
1 - по расписанию
|
30
|
пос.Черепичный - пл.Горького
|
ул.Кемеровская - пр.Гагарина - пл.Лядова - ул.Большая Покровская
|
3
|
25
|
31
|
пос.Нагулино - пос.Парижской Коммуны
|
Гнилицы - Стригино - ул.Ореховская - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Ленина - пр.Бусыгина
|
3
|
40
|
32
|
ул.Космическая - ул.Дружаева
|
ул.Мончегорская - ул.Лескова - пр.Октября - ул.Дьяконова - ул.Львовская
|
6
|
12-13
|
33
|
ул.Дружаева - метро Кировская (час-пик)
|
ул.Львовская - пр.Бусыгина - пр.Ленина
|
3
|
20
|
35
|
Красное Сормово - 7 м/р
|
ул.Коминтерна - ул.Культуры - ул.Светлоярская - пр.Кораблестроителей - ул.Федосеенко - ул.Культуры - ул.Коминтерна
|
6
|
10-11
|
37
|
м/р Кузнечиха-2 - пос.Ближнеконстантиново
|
ул.Ивлиева - ул.Бекетова - пр.Гагарина - ул.Ларина - ул.Кащенко - ул.Полевая
|
8
|
14
|
40
|
м/р Юг - м/р Верхние Печеры
|
бул.Южный - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Ленина - Молитовский мост - пл.Лядова - пл.Горького - пл.Свободы - пл.Минина - пл.Сенная - ул.Родионова - ул.Касьянова - Казанское ш.
|
30
|
6
|
41
|
Мещерское озеро - м/р Цветы
|
ул.Карла Маркса - ул.Бетанкура - пл.Ленина - пл.Горького - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Ивлиева - ул.Рокоссовского - ул.Сахарова
|
13
|
9-10
|
43
|
ул.Долгополова -
а/в Щербинки
|
пл.Революции - пл.Ленина - пл.Горького - пр.Гагарина
|
25
|
4-5
|
45
|
ЗКПД-4 -
м/р Верхние Печеры
|
пр.Кораблестроителей - ул.Светлоярская - ул.Чаадаева - Московское ш. - Метромост - пл.Горького - пл.Сенная - ул.Родионова - м/р Верхние Печеры
|
35
|
6
|
48
|
ул.Долгополова -
м/р Сортировочный
|
пл.Революции - Московское ш. - ул.Ухтомского - ул.Гороховецкая
|
25
|
4
|
51
|
ЗКПД-4 - м/р Кузнечиха-2
|
ул.Кораблестроителей - ул.Сутырина - пр.Союзный - ул.Коминтерна - ул.Страж революции - пр.Героев - Комсомольское ш. - пл.Лядова - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Рокоссовского
|
25
|
7
|
52
|
Красное Сормово -
м/р Верхние Печеры
|
ул.Коминтерна - ул.Бурнаковская - ул.Акимова - ул.Бетанкура - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - пл.Сенная - ул.Родионова - ул.Лопатина - Казанское ш.
|
12
|
12-15
|
53
|
пос.Черепичный - Румянцево
|
ул.Кемеровская - пр.Гагарина - Ольгино - Бешенцево
|
3
|
20
|
54
|
пос.Доскино - метро Автозаводская
|
пр.Молодежный - пр.Ильича - пр.Ленина
|
4
|
18
|
56
|
Аэропорт - Красное Сормово
|
пр.Молодежный - пр.Ленина - Комсомольское ш. - пр.Героев - ст.Варя - ул.Коминтерна
|
20
|
7
|
57
|
ул.Дубравная -
Мещерское озеро
|
ул.Землячки - ул.Ясная - ул.Планировочная - ул.Светлоярская - ул.Чаадаева - пр.Героев - Московское ш. - ул.Бетанкура - ул.Карла Маркса
|
8
|
19-20
|
58
|
ст. Петряевка -
м/р Верхние Печеры
|
пр.Молодежный - пр.Ильича - ул.Краснодонцев - ул.Плотникова - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - пр.Ленина - ул.Октябрьской Революции - Московский вокзал - Канавинский мост - пл.Горького - пл.Свободы - ул.Белинского - ул.Родионова - Казанское ш.
|
25
|
7
|
61
|
ул.Долгополова -
м/р Верхние Печеры
|
пл.Революции - пл.Ленина - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Сусловой - ул.Бринского - ул.Богдановича
|
12
|
10
|
62
|
ул.Усилова - а/в Щербинки
|
ул.Фруктовая - пл.Сенная - ул.Белинского - ул.Ванеева - ул.Бекетова - ул.Нартова - Дубенки - ул.40 лет Октября - пр.Гагарина
|
12
|
10
|
64
|
м/р Соцгород-2 - ул.Усилова
|
ул. Строкина - ул.Львовская - пр.Бусыгина - пр.Ленина - ул.Глеба Успенского - ул.Баумана - Молитовский мост - пл.Лядова -пл.Горького - пл.Свободы - пл.Минина - пл.Сенная - ул.Фруктовая
|
15
|
10-11
|
65
|
ул.Космическая - ЗКПД-4
|
ул.Мончегорская - ул.Колхозная - ул.Краснодонцев - ул.Строкина - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - ул.Новикова-Прибоя - ул.Кузбасская - ул.Рябцева - ул.Чаадаева - ул.Светлоярская - пр.Кораблестроителей
|
15
|
10-11
|
66
|
а/в Щербинки -
Мещерское озеро
|
пр.Гагарина - ул.Новикова-Прибоя - пр.Ленина - ул.Июльских дней - пл.Революции - ул.Акимова
|
20
|
7
|
68
|
ул.Космическая - пл.Минина
|
ул.Мончегорская - ул.Лескова - пр.Ленина - Мызинский мост - пр.Гагарина - пл.Лядова - пл.Горького - пл.Свободы
|
20
|
5
|
69
|
м/р Юг - Мещерское озеро
|
бул.Южный - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Октября - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - ул.Новикова-Прибоя - ул.Кузбасская - Московское ш. - Московский вокзал - ул.Акимова
|
20
|
8-9
|
72
|
м/р Верхние Печеры -
ул.40 лет Победы
|
Казанское ш. - ул.Лопатина - ул.Бринского - ул.Сусловой - ул.Ванеева - ул.Сахарова - Дубенки - ул.40 лет Октября - пр.Гагарина - ул.40 лет Победы
|
прорабатывается
|
73
|
м/р Соцгород-2 - Молокозавод
|
ул.Строкина - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - Мызинский мост - ул.Ларина - ул.Полевая
|
3
|
24
|
77
|
ул.Космическая -
а/в Щербинки
|
ул.Мончегорская - ул.Янки Купалы - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Ленина - Мызинский мост - пр.Гагарина
|
12
|
10
|
80
|
ул.Долгополова -
м/р Кузнечиха-2
|
пл.Революции - метромост - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Нартова - Анкудиновское ш. - ул.Сахарова - ул.Рокоссовского
|
10
|
10
|
83
|
ул.Космическая - ул.Деловая
|
ул.Мончегорская - ул.Спутника - пр.Молодежный - ул.Краснодонцев - ул.Строкина - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - пр.Ленина - Молитовский мост - пл.Лядова - ул.Белинского - ул.Родионова
|
15
|
10
|
85
|
м/р Соцгород-2 -
м/р Верхние Печеры
|
ул.Строкина - ул.Львовская - пр.Бусыгина - Мызинский мост - пр.Гагарина - ул.Бекетова - пл.Советская - ул.Бринского - ул.Касьянова - Казанское ш.
|
15
|
10-11
|
90
|
ЗКПД-4 -
м/р Верхние Печеры
|
пр.Кораблестроителей - Починки - ул.Коминтерна - Сормовское ш. - Московское ш. - пл.Ленина - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - ул.Минина - пл.Сенная - ул.Родионова -
Казанское ш.
|
30
|
6
|
95
|
ул.Дубравная - пл.Свободы
|
ул.Землячки - ул.Ясная - ул.КИМа - ул.Коминтерна - Сормовское ш. - Московское ш. - пл.Ленина - пл.Горького - ул.Горького
|
15
|
9-10
Автобусные маршруты по нерегулируемому тарифу:
|
№№
|
Наименование
|
Путь следования
|
Количество
|
Интервал
|
4
|
пл.Минина и Пожарского -
а/в «Щербинки»
|
ул.Варварская - пл.Свободы - пл.Горького - пл.Лядова - пр.Гагарина
|
10
|
10
|
13
|
Московский вокзал -
метро Пролетарская
|
ул.Июльских дней - пл.Комсомольская - ул.Баумана - ул.Комарова - пр.Ленина
|
8
|
8
|
14
|
ул.Деловая - а/в «Щербинки»
|
ул.Родионова - ул.Белинского -
пл.Лядова - пр.Гагарина
|
10
|
12
|
18
|
Мещерское озеро -
м/р Верхние Печеры
|
ул.Акимова - пл.Ленина - пл.Горького - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Сусловой - ул.Бринского - ул.Лопатина - ул.Богдановича
|
15
|
10
|
29
|
прорабатывается (Сормово - Щербинки)
|
34
|
ул.Долгополова -
м/р Верхние Печеры
|
пл.Революции - Метромост - пл.Горького - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Сусловой - ул.Бринского - ул.Лопатина - Казанское ш.
|
10
|
10-12
|
39
|
АО «Лазурь» -
Мещерское озеро
|
ул.Зайцева - ул.Светлоярская - ул.Культуры - ул.Коминтерна - Сормовское ш. - Московское ш. - ул.Бетанкура - ул.Карла Маркса
|
15
|
10
|
44
|
ул.Космическая - ул.Пермякова
|
ул.Мончегорская - ул.Янки Купалы - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Октября - ул.Дьяконова - ул.Львовская - ул.Дворовая
|
15
|
8
|
49
|
ул.Космическая -
Мещерское озеро
|
ул.Мончегорская - ул.Колхозная - ул.Краснодонцев - ул.Плотникова - ул.Львовская - пр.Бусыгина - ул.Новикова-Прибоя - ул.Кузбасская - Московское ш. - Московский вокзал - ул.Бетанкура - ул.Карла Маркса
|
19
|
9
|
50
|
ул.Долгополова -
м/р Кузнечиха-2
|
пл.Революции - пл.Ленина - пл.Горького - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Рокоссовского
|
20
|
5
|
55
|
прорабатывается
|
63
|
м/р Юг - ул.Корнилова
|
ул.Шнитникова - ул.Веденяпина - пр.Ленина - Мызинский мост - пр.Гагарина - Дубенки - ул.Сахарова - ул.Рокоссовского - ул.Ивлиева - ул.Васюнина
|
10
|
15
|
67
|
ул.Космическая - м/р Седьмое небо
|
ул.Мончегорская - ул.Янки Купалы - ул.Лескова - пр.Ленина - ул. Июльских дней - Московский вокзал - ул.Акимова - ул.Карла Маркса
|
25
|
5
|
70
|
Мещерское озеро -
м/р Кузнечиха-2
|
ул.Карла Маркса - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Рокоссовского
|
15
|
8
|
71
|
ул.Федосеенко - пл.Свободы
|
ул.Коновалова - пр.Кораблестроителей - ул.Сутырина - пр.Союзный - ул.Коминтерна - Сормовское ш. - Московское ш. - пл.Ленина - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - ул.Варварская
|
40
|
4
|
74
|
ул.Долгополова -
м/р Верхние Печеры
|
пл.Революции -Метромост - пл.Горького - пл.Свободы - пл.Минина и Пожарского - пл.Сенная - ул.Родионова - ул.Лопатина - ул.Богдановича
|
15
|
10
|
75
|
пос.Нагулино - ул.Дружаева
|
Гнилицы - Стригино - ул.Ореховская - ул.Мончегорская - ул.Лескова - пр.Октября - ул.Дьяконова - ул.Львовская
|
10
|
10
|
79
|
ст.Петряевка - а/в Щербинки
|
пр.Молодежный - ул.Краснодонцев - ул.Плотникова - ул.Львовская - пр.Бусыгина - Мызинский мост - пр.Гагарина
|
15
|
8
|
81
|
ул.Дружаева -
м/р Кузнечиха-2
|
ул.Львовская - пр.Бусыгина - пр.Ленина - Молитовский мост - пл.Лядова - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Ванеева - ул.Рокоссовского
|
12
|
10
|
82
|
ул.Усилова - а/в Щербинки
|
ул.Фруктовая - ул.Родионова - ул.Бринского - ул.Ванеева - ул.Бекетова - ул.Нартова - Дубенки - ул.40 лет Октября - пр.Гагарина
|
15
|
8-9
|
86
|
Мещерское озеро -
а/в Щербинки
|
ул.Карла Маркса - пл.Ленина - пл.Революции - ул.Июльских дней - пл.Комсомольская - ул.Баумана - ул.Комарова - пр.Ленина - ул.Новикова-Прибоя - пр.Гагарина
|
13
|
10
|
87
|
ул.Космическая - Катер Герой
|
ул.Мончегорская - ул.Спутника - пр.Ильича - пр.Кирова - пр.Октября - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - пр.Ленина - ул. Июльских дней - Московский вокзал - Канавинский мост -
Нижне-Волжская наб.
|
21
|
7
|
88
|
прорабатывается (пос.Дачный - м/р Молитовский)
|
91
|
пос.Черепичный - ул.Долгополова
|
ул.Кемеровская - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Ванеева - пл.Свободы - пл.Минина и Пожарского - Нижне-Волжская наб. - пл.Ленина - пл.Революции
|
15
|
10
|
92
|
м/р Бурнаковский - м/р Цветы
|
ул.Бурнаковская - ул.Тореза - Сормовское ш. - Московское ш. - пл.Ленина - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Сахарова
|
15
|
10
|
93
|
м/р Сортировочный - ул.Черниговская
|
ул.Гороховецкая - ул.Ухтомского - Московское ш. - Комсомольское ш. - пл.Лядова - пл.Горького - пл.Свободы - пл.Минина и Пожарского - Нижне-Волжская наб.
|
прорабатывается
|
94
|
ЗКПД-4 - м/р Кузнечиха-2
|
пр.Кораблестроителей - ул.Светлоярская - ул.Ярошенко - пр.Героев - Комсомольское ш. - пл.Лядова - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Ивлиева
|
15
|
12
|
97
|
пос.Мостоотряд - ул.Родионова
|
ул.Ореховская - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Ленина - Мызинский мост - пр.Гагарина - пл.Лядова - пл.Горького - пл.Свободы - пл.Минина - пл.Сенная - ул.Родионова
|
30
|
7
|
Т-65
|
м/р Юг - ЗКПД-4
|
бул.Южный - Южное ш. - ул.Веденяпина - ул.Кузбасская - ул.Рябцева - ул.Чаадаева - ул.Светлоярская - пр.Кораблестроителей
|
18
|
9-10
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