Нижегородский дептранс сформировал предварительную маршрутную сеть (список) Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородский департамент транспорта сформировал предварительную маршрутную сеть транспорта на конец 2018 года.

Согласно информации профильного департамента от 28 июня 2018 года, в городе сохраняются 15 трамвайных маршрутов, 20 троллейбусных, 51 автобусный маршрут и 26 коммерческих маршрутов, среди которых часть направлений еще прорабатываются.

Отметим, что общественные обсуждения уже прошли в Московском, Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Нижегородском и Приокском районах города. В Советском и Сормовском районах жители еще не высказывали своих предложений, а предварительную маршрутную сеть уже сформировали.

Ряд предложений, озвученных жителями ранее, дептранс не учел в таблице. К примеру, участники встречи из Приокского района просили не закрывать коммерческий маршрут Т-47 (м/р Цветы – пос. Сортировочный), но нет ни автобуса, ни коммерческого маршрута под другим номером, который ходил бы взамен Т-47 примерно по такому же маршруту. Жители Московского района просили сохранить маршрут Т-78 (завод "Лазурь" – м/р Верхние Печеры), но его также нет в схеме. Судя по данным, в качестве альтернативы у пассажиров остается автобус №90, который будет ходить по маршруту пр. Кораблестроителей – Казанское шоссе, но он не доезжает до ул. Коновалова и ул. Торфяной, которые есть на маршруте Т-78.

Нижегородцы хотели бы вернуть маршрут Т-33 (м/р Щербинки2 – ул. Зайцева), по нему информация пока отсутствует. Предлагается ввести в работу автобус №12 (ул. Землячки – автовокзал Щербинки), но в отличие от Т-33, он не будет доезжать до ул. Зайцева. Жители

Автозаводского района попросили департамент не отменять маршруты Т-42, Т-46, Т-83 и Т-98, номеров которых также нет в таблице. По Т-42 ( ул. Космическая – катер "Герой"), по Т-46 (Кузнечиха2 – Аэропорт) и Т-83 (Афонино – Соцгород2), альтернативы с полным повторением маршрутов пока нет. По Т-98 (ул. Деловая – ул. Космическая) предлагается ввести маршрут социального автобуса №83, который также будет ходить от ул. Деловой до Космической. Вместо Т-40, который необходим пассажирам, планируется выпустить на линию социальный автобус №40. Жители Нижегородского района высказались за восстановление Т-55. Вопрос, судя по схеме, пока прорабатывается. Также, с учетом пожеланий жителей Ленинского района прорабатывается маршрут Т-88 (пос. Дачный - м/р Молитовский).

В поступившей информации отмечается, что сотрудники департамента обращаются к нижегородцам с просьбой еще раз оценить маршруты и высказать свои предложения по итоговому варианту сети на адреса администраций районов:

Автозаводский район: 603101, Нижний Новгород, пр. Ильича, 31, avtozavod-info@admgor.nnov.ru

Канавинский район: 603059, Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, 27, info@kan.admgor.nnov.ru

Ленинский район: 603076, Нижний Новгород, пр. Ленина,46, lenadm@admgor.nnov.ru

Московский район: 603950 ГСП-675 Нижний Новгород, ул. Берёзовская, 100, info@msk.adm.nnov.ru

Нижегородский район: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 1, ngradm@admgor.nnov.ru

Приокский район: 603009, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 148, priok_info@admgor.nnov.ru

Советский район: 603106, Нижний Новгород, пл. Советская, 1, sovadm@admgor.nnov.ru

Сормовский район: 603003, Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, 12, sormovo-info@admgor.nnov.ru.

Замечания и предложения принимаются до 20 июля 2018 года.

Планируемая маршрутная сеть городского пассажирского транспорта на конец 2018 года

Трамвайные маршруты:

№№ Наименование Путь следования Количество Интервал 1 Московский вокзал - Черный пруд ул.Чкалова - пл.Комсомольская - ул.Красносельская - ул.Ильинская прорабатывается 2 Городское кольцо (двустороннее) пл.Лядова - ул.Ильинская - ул.Большая Печерская - ул.Белинского - пл.Лядова 8/8 5-6 3 Парк Дубки - Московский вокзал ул.Успенского - ул.Профинтерна - пл.Комсомольская - ул.Чкалова 14 5 5 ул.Маслякова - Мыза ул.Ильинская - пл.Лядова - ул.Нартова - пр.Гагарина 9 7 6 Московский вокзал - Сормово ул.Гордеевская - ул.Народная - ул.Коминтерна - ул.Вождей Революции - ул.Коммуны - ул.Ярошенко - ул.Березовская - ул.Народная - ул.Гордеевская 11 5 7 Московский вокзал - Сормово ул.Гордеевская - ул.Народная - ул.Березовская -ул.Ярошенко - ул.Коммуны - ул.Вождей Революции - ул.Коминтерна - ул.Народная - ул.Гордеевская 11 5 8 пос.Гнилицы - ул.Игарская Стригино - ул.Минеева - ул.Смирнова - пл.Киселева - пр.Ленина - ул.Новикова-Прибоя 16 5 11 Черный пруд - пл.Благовещенская ул.Октябрьская - ул.Рождественская 1 30 18 Лапшиха - пл.Лядова - Лапшиха (двустороннее кольцо) ул.Бекетова - ул.Пушкина - ул.Белинского - ул.Ошарская 4/4 12-15 19 Мыза - 4 нагорный м/р пр.Гагарина - ул.Нартова - ул.Бекетова - ул.Сусловой 7 10 21 Парк Дубки - Черный пруд ул.Успенского - ул.Профинтерна - пл.Комсомольская - ул.Красносельская - ул.Ильинская 15 6-7 22 м/р Соцгород - метро Автозаводская ул.Строкина - пр.Кирова - пр.Ленина 8 6-7 27 Московский вокзал - 4 нагорный м/р ул.Чкалова - пл.Комсомольская - ул.Красносельская - ул.Белинского - ул.Ошарская - ул.Сусловой 13 6 28 Гнилицы - 52 квартал (выходные дни) Стригино - ул.Минеева - ул.Смирнова - пл.Киселева - пр.Кирова - пр.Молодежный 2 40 417 52 квартал - Московский вокзал пр.Молодежный - пр.Кирова - пр.Ленина - ул.Новикова-Прибоя - ул.Аксакова - ул.Дачная - ул.Обухова - ул.Чкалова 19 5

Троллейбусные маршруты:

№№ Наименование Путь следования Количество Интервал 2 ул.Минеева - ул.Дьяконова ул.Лескова - пр.Ленина - пр.Бусыгина - ул.Дьяконова 4 20 3 ул.Чаадаева - Мещерское озеро ул.Чаадаева - ул.Просвещенская - пр.Героев - ул.Куйбышева - ул.Пролетарская 6 9-10 4 ул.Минеева - Соцгород-2 ул.Лескова - пр.Октября - ул.Плотникова - ул.Комсомольская - пр.Октября - ул.Лескова 9 5-6 5 Мещерское озеро - м/р Комсомольский ул.Пролетарская - ул.Тореза - ул.Коминтерна - пр.Союзный - ул.Сутырина 5 20 8 Московский вокзал - ул.Дубравная Московское ш. - Сормовское ш. - ул.Коминтерна - ул.КИМа - ул.Ясная - ул.Землячки 11 10-12 9 пл.Горького - м/р Кузнечиха-2 ул.Горького - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Рокоссовского - ул.Ивлиева - ул.Васюнина - ул.Ванеева - пл.Свободы - ул.Горького 8 7-8 10 Мещерское озеро - Авторынок Московский Мещерский бул. - Московское ш. 10 7-8 11 метро Пролетарская - Соцгород-2 пр.Ленина - пр.Ильича - пр.Октября - ул.Плотникова 8 7 12 метро Пролетарская - ул.Патриотов пр.Ленина - ул.Веденяпина - Южное ш. 9 7-8 13 пл.Минина и Пожарского - м/р Щербинки ул.Варварская - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Бекетова - пр.Гагарина 13 6 14 ул.Патриотов - Соцгород-2 Южное ш.- ул.Веденяпина - пр.Октября - ул.Плотникова 14 4-5 15 ул.Чаадаева - Московский вокзал ул.Чаадаева - ул.Просвещенская - пр.Героев - Московское ш. 10 7-8 16 м/р Щербинки - м/р Верхние Печеры пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Васюнина - ул.Бринского - Казанское ш. 12 8 17 пл.Минина и Пожарского - м/р Кузнечиха-2 ул.Варварская - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Васюнина - ул.Ивлиева - ул.Рокоссовского - ул.Ванеева - пл.Свободы - ул.Варварская 8 7-8 18 Мещерское озеро - ул.Памирская Мещерский бул. - ул.Июльских дней - пр.Ленина - ул.Комарова прорабатывается 22 ул.Минеева - пос. Приокский ул.Лескова - ул.Фучика - ул. Монастырка 4 10 23 ул.Памирская - Красная Этна ул.Комарова - ул.Самочкина - ул.Премудрова - ул.Волочильная - ул.Дружбы - ул.Комарова прорабатывается 25 Мещерское озеро - ул.Архангельская Мещерский бул. - Московское ш. - ул.Кузбасская - ул.Путейская - ул.Гороховецкая - ул.Кузбасская - Московское ш. - Мещерский бул. 10 7-8 26 пл.Минина и Пожарского - м/р Кузнечиха-2 ул.Большая Печерская - ул.Родионова - ул.Бринского - ул.Ивлиева - ул.Рокоссовского - ул.Ванеева - ул.Васюнина - ул.Бринского - ул.Родионова - ул.Большая Печерская прорабатывается 31 пл.Минина и Пожарского - м/р Щербинки ул.Варварская - пл.Свободы - пл.Горького - пл.Лядова - пр.Гагарина 13 8-9

Автобусные маршруты с регулируемым тарифом:

№№ Наименование Путь следования Количество Интервал 1 пл.Минина и Пожарского - а/в Щербинки ул.Варварская - пл.Свободы - пл.Горького - пл.Лядова - пр.Гагарина 10 10 2 м/р Верхние Печеры - а/в Щербинки ул.Верхне-Печерская - ул.Родионова - ул.Белинского - пл.Лядова - пр.Гагарина 18 6-7 3 Красное Сормово - пл.Свободы ул.Коминтерна - ул.Культуры - ул.Чаадаева - Московское ш. - пл.Ленина - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - ул.Варварская 12 7-10 5 Подновье - пл.Горького ул.Маслякова - Нижне-Волжская наб. 2 35 6 Красное Сормово - Торфопредприятие ул.Коминтерна - ул.Культуры - ул.Федосеенко 2 25 7 м/р Юг - Мещерское озеро Южное ш. - ул.Монастырка - ул.Попова - ул.Баумана - пл.Комсомольская - ул.Июльских дней - пл.Революции - ул.Акимова прорабатывается 8 Красное Сормово - 7 м/р ул.Коминтерна - ул.Культуры - ул.Федосеенко - пр.Кораблестроителей - ул.Светлоярская - ул.Культуры - ул.Коминтерна 6 10-11 10 ул.Дубравная - Московское ш. ул.Землячки - ул.Ясная - ул.КИМа - ул.Коминтерна - ул.Страж революции - ул.Просвещенская - ул.Давыдова - ул.Рябцева 16 4-5 11 Аэропорт - ул.Дружаева ул.Ореховская - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Октября - ул.Дьяконова - ул.Львовская 8 10-11 12 ул.Дубравная - а/в Щербинки ул.Землячки - ул.Ясная - ул.Планировочная - ул.Светлоярская - ул.Чаадаева - ул.Рябцева - Комсомольское ш. - пл.Лядова - пр.Гагарина 30 6 16 пл.Горького - м/р Кузнечиха-2 ул.Горького - ул.Белинского - ул.Родионова - ул.Бринского - ул.Васюнина - ул.Ванеева - ул.Рокоссовского 12 9 17 Московский вокзал - пос.Березовский Московское ш. - ул.Кузбасская - ул.Электровозная 1 - по расписанию 19 пос.Дачный - Высоково ул.Дружбы - пр.Ленина - ул.Июльских дней - пл.Революции - пл.Ленина - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - пл.Сенная - ул.Полтавская - Высоковский проезд прорабатывается 20 Аэропорт - м/р Верхние Печеры ул.Ореховская - ул.Минеева - ул.Лескова - пр.Ленина - Молитовский мост - пл.Лядова - ул.Белинского - ул.Ванеева - ул.Бринского - ул.Касьянова - Казанское ш. 20 10 25 Красное Сормово - Левинка ул.Коминтерна - ул.Коммунальная 1 - по расписанию 26 ул.Долгополова - м/р Кузнечиха-2 пл.Революции - пл.Ленина - пл.Горького - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Ивлиева 18 5-6 27 ул.Артельная - Высоково пр.Гагарина - ул.Белинского - ул.Полтавская 1 - по расписанию 28 Щелоковский хутор - ул.Усилова ул.Нартова - пр.Гагарина - ул.Белинского - ул.Родионова 1 - по расписанию 30 пос.Черепичный - пл.Горького ул.Кемеровская - пр.Гагарина - пл.Лядова - ул.Большая Покровская 3 25 31 пос.Нагулино - пос.Парижской Коммуны Гнилицы - Стригино - ул.Ореховская - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Ленина - пр.Бусыгина 3 40 32 ул.Космическая - ул.Дружаева ул.Мончегорская - ул.Лескова - пр.Октября - ул.Дьяконова - ул.Львовская 6 12-13 33 ул.Дружаева - метро Кировская (час-пик) ул.Львовская - пр.Бусыгина - пр.Ленина 3 20 35 Красное Сормово - 7 м/р ул.Коминтерна - ул.Культуры - ул.Светлоярская - пр.Кораблестроителей - ул.Федосеенко - ул.Культуры - ул.Коминтерна 6 10-11 37 м/р Кузнечиха-2 - пос.Ближнеконстантиново ул.Ивлиева - ул.Бекетова - пр.Гагарина - ул.Ларина - ул.Кащенко - ул.Полевая 8 14 40 м/р Юг - м/р Верхние Печеры бул.Южный - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Ленина - Молитовский мост - пл.Лядова - пл.Горького - пл.Свободы - пл.Минина - пл.Сенная - ул.Родионова - ул.Касьянова - Казанское ш. 30 6 41 Мещерское озеро - м/р Цветы ул.Карла Маркса - ул.Бетанкура - пл.Ленина - пл.Горького - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Ивлиева - ул.Рокоссовского - ул.Сахарова 13 9-10 43 ул.Долгополова - а/в Щербинки пл.Революции - пл.Ленина - пл.Горького - пр.Гагарина 25 4-5 45 ЗКПД-4 - м/р Верхние Печеры пр.Кораблестроителей - ул.Светлоярская - ул.Чаадаева - Московское ш. - Метромост - пл.Горького - пл.Сенная - ул.Родионова - м/р Верхние Печеры 35 6 48 ул.Долгополова - м/р Сортировочный пл.Революции - Московское ш. - ул.Ухтомского - ул.Гороховецкая 25 4 51 ЗКПД-4 - м/р Кузнечиха-2 ул.Кораблестроителей - ул.Сутырина - пр.Союзный - ул.Коминтерна - ул.Страж революции - пр.Героев - Комсомольское ш. - пл.Лядова - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Рокоссовского 25 7 52 Красное Сормово - м/р Верхние Печеры ул.Коминтерна - ул.Бурнаковская - ул.Акимова - ул.Бетанкура - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - пл.Сенная - ул.Родионова - ул.Лопатина - Казанское ш. 12 12-15 53 пос.Черепичный - Румянцево ул.Кемеровская - пр.Гагарина - Ольгино - Бешенцево 3 20 54 пос.Доскино - метро Автозаводская пр.Молодежный - пр.Ильича - пр.Ленина 4 18 56 Аэропорт - Красное Сормово пр.Молодежный - пр.Ленина - Комсомольское ш. - пр.Героев - ст.Варя - ул.Коминтерна 20 7 57 ул.Дубравная - Мещерское озеро ул.Землячки - ул.Ясная - ул.Планировочная - ул.Светлоярская - ул.Чаадаева - пр.Героев - Московское ш. - ул.Бетанкура - ул.Карла Маркса 8 19-20 58 ст. Петряевка - м/р Верхние Печеры пр.Молодежный - пр.Ильича - ул.Краснодонцев - ул.Плотникова - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - пр.Ленина - ул.Октябрьской Революции - Московский вокзал - Канавинский мост - пл.Горького - пл.Свободы - ул.Белинского - ул.Родионова - Казанское ш. 25 7 61 ул.Долгополова - м/р Верхние Печеры пл.Революции - пл.Ленина - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - пл.Свободы - ул.Ванеева - ул.Сусловой - ул.Бринского - ул.Богдановича 12 10 62 ул.Усилова - а/в Щербинки ул.Фруктовая - пл.Сенная - ул.Белинского - ул.Ванеева - ул.Бекетова - ул.Нартова - Дубенки - ул.40 лет Октября - пр.Гагарина 12 10 64 м/р Соцгород-2 - ул.Усилова ул. Строкина - ул.Львовская - пр.Бусыгина - пр.Ленина - ул.Глеба Успенского - ул.Баумана - Молитовский мост - пл.Лядова -пл.Горького - пл.Свободы - пл.Минина - пл.Сенная - ул.Фруктовая 15 10-11 65 ул.Космическая - ЗКПД-4 ул.Мончегорская - ул.Колхозная - ул.Краснодонцев - ул.Строкина - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - ул.Новикова-Прибоя - ул.Кузбасская - ул.Рябцева - ул.Чаадаева - ул.Светлоярская - пр.Кораблестроителей 15 10-11 66 а/в Щербинки - Мещерское озеро пр.Гагарина - ул.Новикова-Прибоя - пр.Ленина - ул.Июльских дней - пл.Революции - ул.Акимова 20 7 68 ул.Космическая - пл.Минина ул.Мончегорская - ул.Лескова - пр.Ленина - Мызинский мост - пр.Гагарина - пл.Лядова - пл.Горького - пл.Свободы 20 5 69 м/р Юг - Мещерское озеро бул.Южный - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Октября - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - ул.Новикова-Прибоя - ул.Кузбасская - Московское ш. - Московский вокзал - ул.Акимова 20 8-9 72 м/р Верхние Печеры - ул.40 лет Победы Казанское ш. - ул.Лопатина - ул.Бринского - ул.Сусловой - ул.Ванеева - ул.Сахарова - Дубенки - ул.40 лет Октября - пр.Гагарина - ул.40 лет Победы прорабатывается 73 м/р Соцгород-2 - Молокозавод ул.Строкина - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - Мызинский мост - ул.Ларина - ул.Полевая 3 24 77 ул.Космическая - а/в Щербинки ул.Мончегорская - ул.Янки Купалы - Южное ш. - ул.Веденяпина - пр.Ленина - Мызинский мост - пр.Гагарина 12 10 80 ул.Долгополова - м/р Кузнечиха-2 пл.Революции - метромост - пр.Гагарина - ул.Бекетова - ул.Нартова - Анкудиновское ш. - ул.Сахарова - ул.Рокоссовского 10 10 83 ул.Космическая - ул.Деловая ул.Мончегорская - ул.Спутника - пр.Молодежный - ул.Краснодонцев - ул.Строкина - ул.Дьяконова - пр.Бусыгина - пр.Ленина - Молитовский мост - пл.Лядова - ул.Белинского - ул.Родионова 15 10 85 м/р Соцгород-2 - м/р Верхние Печеры ул.Строкина - ул.Львовская - пр.Бусыгина - Мызинский мост - пр.Гагарина - ул.Бекетова - пл.Советская - ул.Бринского - ул.Касьянова - Казанское ш. 15 10-11 90 ЗКПД-4 - м/р Верхние Печеры пр.Кораблестроителей - Починки - ул.Коминтерна - Сормовское ш. - Московское ш. - пл.Ленина - Нижне-Волжская наб. - пл.Минина и Пожарского - ул.Минина - пл.Сенная - ул.Родионова - Казанское ш. 30 6 95 ул.Дубравная - пл.Свободы ул.Землячки - ул.Ясная - ул.КИМа - ул.Коминтерна - Сормовское ш. - Московское ш. - пл.Ленина - пл.Горького - ул.Горького 15 9-10

Автобусные маршруты по нерегулируемому тарифу: