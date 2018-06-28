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Происшествия

Экс-полицейские получили условные сроки за халатность в отношении семьи нижегородского детоубийцы Олега Белова

28 июня 2018 17:03  [126] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывшие полицейские, проявившие халатность в отношении Олега Белова, убившего свою семью, осуждены на три и четыре года условно. Об этом сообщается на сайте Нижегородского райсуда 28 июня 2018 года.

Согласно материалам дела, до того, когда в августе 2015 года Белов убил свою жену и шестерых детей, та неоднократно обращалась в полицию с заявлениями, что ее муж представляет опасность для окружающих и оказывает отрицательное влияние на детей, является инвалидом второй группы по из-за шизофрении, постоянно избивает ее и детей, высказывает угрозы убийством и так далее.

Непосредственное проведение проверки было поручено подсудимым участковым уполномоченным полиции, которые не выполнили ни одного проверочного мероприятия, ограничившись составлением рапорта о том, что осуществили выход по адресу.

Уголовное дело рассматривалось по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, Белов был приговорен к пожизненному сроку. После этого он был дополнительно осужден на шесть лет и десять месяцев за истязания.

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