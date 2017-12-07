Последние новости рубрики Происшествия
07 декабря 2017 18:00  [75] Суд добавил почти семь лет убившему семью нижегородцу Олегу Белову
07 декабря 2017 16:37  [97] Жительница Первомайска Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве пенсионера
07 декабря 2017 14:18  [120] "Лада" сбила школьника на пешеходном переходе в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 декабря
07 декабря 2017 13:11  [139] Гражданин Узбекистана предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого в Кстовском районе Нижегородской области
07 декабря 2017 12:06  [192] Два пенсионера утонули в Волге в Борском г.о. Нижегородской области 6 декабря
07 декабря 2017 11:58  [192] Волонтеры просят помощи в поисках поехавшего на заработки в Нижний Новгород Бауржана Аркабаева
07 декабря 2017 11:46  [169] Пенсионерка предстанет перед судом по обвинению в убийстве двоюродного брата в Шахунье Нижегородской области
07 декабря 2017 10:34  [436] Два автомобиля насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе в Нижегородской области 6 декабря
07 декабря 2017 09:28  [194] Полиция задержала троих подозреваемых в краже оборудования с предприятия на 2 млн рублей в Новинках Нижегородской области
06 декабря 2017 11:43  [151] Двое мужчин погибли на пожаре в деревянном доме в Семёнове Нижегородской области 5 декабря
Происшествия

Суд добавил почти семь лет убившему семью нижегородцу Олегу Белову

07 декабря 2017 18:00  [75] Происшествия
Олег Белов

Олег Белов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил Олега Белова, отбывающего пожизненное лишение свободы за убийство семьи, к шести годам десяти месяцам по новому обвинению. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 7 декабря 2017 года.

В ходе судебного следствия, было установлено, что с 2014 года по 22 июня 2015 года Белов причинял жене и детям физические и психические страдания, систематически их избивая. Он заставлял всех членов своей семьи вопреки их воле совершать регулярные молитвы, ограничивать общение и скрывать от других людей происходящее в семье, а также отказываться от пищи животного происхождения. Кроме того, Белов не менее двух раз в неделю с применением физической силы окунал детей в ванну с холодной водой, препятствуя их дыханию. Он заставлял их купаться и находиться на улице без теплой одежды в холодное время года.

На суде Белов вину не признал и заявил, что с супругой у них были хорошие отношения, они любили друг друга, он заботился о жене и детях.

Белов 1 декабря был признан виновным в совершении преступления по п."а, г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязания). Путем полного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору 29 июня 2016 года ему окончательно назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Кроме того, Белову назначено амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Напомним, Верховный суд РФ в октябре 2016 года оставил в силе пожизненный срок Белову за убийство своей семьи.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph