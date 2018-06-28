Дума Дзержинска Нижегородской области в июне увеличила доходы горбюджета 2018 года на 1,26% Экономика

Дума Дзержинска Нижегородской области увеличила доходы горбюджета 2018 года на 1,26% - до 4,49 млрд рублей. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 28 июня.

Согласно информации, расходы бюджета увеличились на сумму безвозмездных поступлений на 1,23% - до 4,67 млрд рублей. Дефицит городского бюджета увеличен на сумму возврата остатков неиспользованных в 2017 году поступлений от жителей и спонсоров на реализацию проекта по поддержке местных инициатив на 0,29% - до 0,29 – до 179 млн рублей.

Изменения бюджета предусматривают выделение 2,56 млн рублей на софинансирование областной субсидии на повышение МРОТ с 1 мая работникам муниципальных учреждений и органов МСУ.

На завершение работ по текущему ремонту малой чаши бассейна МБУ ДО "СДЮСШОР "Заря" из бюджета города выделено 300 тысяч рублей в качестве софинансирования областной субсидии, которая составит 5,7 млн рублей. Еще 900 тысяч рублей пойдут на ремонт малой чаши за счет доходов от внебюджетной деятельности учреждения, и таким образом общая сумма на завершение ремонта составит 6,9 млн рублей.

Поправки в бюджет учитывают и средства в сумме 944,33 тысячи рублей на расходы в рамках создания нового отдела градостроительной документации внутри управления архитектуры и градостроительства администрации. А именно 725,3 тысячи рублей - на заработную плату с начислениями пяти штатным единицам с 1 июля и 219 тысяч рублей – на начисления на выплаты по оплате труда.

Также изменения в бюджет города учитывают расходы в сумме 6,11 млн рублей на исполнение решения городского суда – на проведение лесоустройства и разработку лесохозяйственного регламента.

7,38 млн рублей пойдут на проектирование в рамках строительства инженерной инфраструктуры на территории малоэтажного жилищного строительства на пр. Свердлова (вторая очередь, система водоснабжения и канализации) и ЖК "Северные ворота" (системы водоснабжения, канализации и газоснабжения).

Расходы городского бюджета на софинансирование субсидии из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог составят 3,89 млн рублей. Кроме того, предусмотрен 1 млн рублей для приобретения песко-соляной смеси для содержания городских дорог в зимний период, горюче-смазочных материалов и запасных частей для содержания и ремонта автодорожной техники.

Помимо этого, в скорректированном бюджете предусмотрены средства в размере 1,72 млн рублей на софинансрование субсидии из областного бюджета на реализацию проектов по поддержке местных инициатив. В частности, в рамках программы поддержки местных инициатив в этом году планируется установить детский игровой комплекс на ул. Чкалова в п. Пыра, отремонтировать амбулаторию в п. Бабино, обустроить спортивно-игровую площадку в п. Желнино.