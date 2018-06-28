Около 8% заявившихся по госпрограмме молодых семей Нижнего Новгорода получат выплаты на улучшение жилищных условий в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Около 8% заявившихся по госпрограмме молодых семей Нижнего Новгорода получат выплаты на улучшение жилищных условий в 2018 году.

Как сообщили в департаменте строительства администрации города 29 июня 2018 года, предварительно шесть семей города в этом году получат соответствующие выплаты. В списке 2018 года находится 72 семьи. Таким образом, всего 8% семей от общего количества могут рассчитывать на помощь.

Отметим, что программа "Развитие жилищного строительства" от 30 мая 2014 года № 302 - федеральная, при условии софинансирования из областного и городского бюджетов (50% выделяет городской бюджет, 50% - федеральный и областной бюджеты).



Речь идет о социальной выплате по нормативу стоимости одного квадратного метра общей площади для индивидуального жилищного строительства. Согласно постановлениям администрации, в 2017 году норматив составлял 40,6 тысяч рублей, в 2018 году – 42,7 тысяч рублей, в 2019 году, согласно утвержденному документу, норматив составит 46,77 тысяч рублей.



Для сравнения, если в 2018 году в список попало всего 72 семьи, то в 2017 году включено было 137 семей. Из них выплаты по итогам прошлого года получили восемь семей. Как пояснили в департаменте строительства, финансирование напрямую зависит от федерального и областного бюджетов. Исходя из того объема средств, который перечисляют из бюджетов вышестоящих уровней, город добавляет 50% со своей стороны от этой суммы. Очередь желающих с каждым годом не растет в связи с тем, что выплаты могут получить молодые семьи до 35 лет, с наступлением этого возраста они уже не могут попасть в программу. Включение в список носит заявительный характер. Если в новом периоде граждане не подали заявки, то они автоматически исключаются из списка.



Напомним, нижегородская мэрия отложила начало строительства сетей водоснабжения к участкам многодетных семей в д.Сысоевка (Богородский район). Изначально планировалось заключить контракт на строительство ориентировочно в июне 2018 года, а завершить строительство 2019 году.