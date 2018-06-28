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Общество

Обсуждения проекта Стратегии-2035 пройдут в семи муниципалитетах Нижегородской области 2-8 июля

29 июня 2018 19:00  [77] Общество

Обсуждения проекта Стратегии развития Нижегородской области, рассчитанной до 2035 года, пройдут в семи муниципалитетах 2-8 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 29 июня.

Согласно информации, на неделе со 2 по 8 июля стратсессии пройдут в пяти городах и двух посёлках. 2 июля обсуждения состоятся в г.Шахунья (ул.Чапаева, д.1, 09:00), г.Павлово (ул.Маяковского, д.4, 10:00) и г.Кстово (ул.Островского, д.15, 13:00). 5 июля – в г.Урень (ул.Индустриальная, 12а, 10:00). 6 июля – в р.п.Сосновское (ул.Ленина, д.25, зал заседаний Земского собрания), р.п.Выездное Арзамасского района (ул.Куликова, 1Г, 10:00) и г.Арзамас (ул.Калинина, д.19, 11:00).

Как сообщалось ранее, правительство области планирует внести проект Стратегии в минэкономразвития РФ в середине сентября 2018 года.

Напомним, летом 2018 года в городских округах и районах области пройдут 50 стратегических сессий по обсуждению проекта. Основными рисками при реализации Стратегии названы отсутствие детализации и нехватка финансирования.

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