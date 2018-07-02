Семь жителей Нижегородской области задекларировали доход в размере от 1 млрд рублей за 2017 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Семь жителей Нижегородской области задекларировали доход в размере от 1 млрд рублей за 2017 год. Об этом руководитель управления ФНС России по Нижегородской области Виктор Большаков сообщил журналистам 3 июля 2018 года.



Подводя итоги декларационной кампании, Большаков рассказал о структуре доходов, полученных и задекларированных гражданами за 2017 год. Он сообщил, что доходы до 1 млн рублей задекларировали 160 тысяч человек (рост по сравнению с 2016 годом – 4,4%), от 1 млн рублей до 50 млн рублей – 17,1 тысячи человек (рост на 29,3%), от 50 млн рублей до 100 млн рублей – 80 человек (рост на 29%). Доходы в размере от 100 млн рублей до 500 млн рублей получили 95 человек (рост на 1,1%), от 500 млн рублей до 1 млрд рублей – девять человек (снижение на одного человека, или на 10%).



Доходы от 1 млрд рублей до 10 млрд рублей в Нижегородской области за 2017 год задекларировали семь человек (за 2016 год – шесть человек).



"Однако только на основании декларации 3-НДФЛ (подается при получении дохода, за который еще не был уплачен налог, или при получении налогового вычета – прим. НИА "Нижний Новгород") нельзя сказать, сколько у нас миллионеров и миллиардеров на самом деле", - отметил Большаков.



В общей сложности с начала текущего года в налоговую службу региона поступило 173 тысячи деклараций по данной форме за 2017 год.



Напомним, число зарегистрированных миллиардеров в 2015 году составляло пять человек, в 2014 году и 2013 году – три человека.