Нижегородский минстрой рассчитывает решить проблему дольщиков ЖК "Квартал Европейский" к концу 2020 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Ориентировочная стоимость завершения строительства II очереди ЖК "Квартал Европейский" (застройщик ООО "Квартстрой-НН", Нижний Новгород, ул. Оранжерейная) составляет 900 млн рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области 3 июля 2018 года.



Согласно информации минстроя, земельный участок под жилыми домами №6-7 и №6-8 квартала поставлен на кадастровый учет, и в настоящее время участники долевого строительства оформляют права собственности. Как и почти четыре месяца назад, все еще подбираются земельные участки, которые будут предоставляться инвестору для компенсации затрат по завершению строительства домов. Стоимость завершения строительства составит ориентировочно 900 млн рублей. "Восстановление прав граждан" запланировано на IV квартал 2020 года.



При этом областной минстрой оставил без ответа вопрос о том, передана ли проектная документация ПАО "Орелстрой", с которым шли переговоры как с потенциальным инвестором, а также о том, когда может быть возобновлено строительство объекта.



Отметим, 26 июня 2018 года инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области подала иск о банкротстве ООО "Квартстрой-НН". Дата рассмотрения иска пока не назначена.



Напомним, в феврале 2018 года нижегородское правительство подписало договор о намерениях с "Орелстроем" для достройки ЖК "Новинки Smart City", строительством которого изначально занимался девелопер "Квартстрой – НН".



Как сообщалось ранее, дома первой очереди на ул. Оранжерейной были сданы в эксплуатацию в конце 2017 года. Для достройки домов-долгостроев №6-7 и №6-8, по предварительным расчетам 2017 года требовалось 300-350 млн рублей.