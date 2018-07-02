Депутаты нижегородского Заксобрания обсудили проблемы проведения общественного контроля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты нижегородского Заксобрания обсудили проблемы проведения общественного контроля. Об этом пресс-служба регионального парламента сообщила 3 июля 2018 года.

Согласно информации, обсуждение прошло в рамках круглого стола "О практике осуществления общественного контроля в Нижегородской области". На заседание были приглашены депутаты регионального парламента, члены общественного и научно-консультативного советов при Законодательном Собрании, представители правительства области, органов МСУ, общественной палаты, общественных советов при органах исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также научного сообщества, общественных объединений.

С момента принятия федерального закона "Об основах общественного контроля" и соответствующего закона области в 2016 году, комитет Заксобрания по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества совместно с общественным советом при областном парламенте проводит данное мероприятие. Главная задача - обобщить лучшие практики деятельности общественных советов и палат при органах исполнительной власти.

В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы осуществления общественного контроля в Нижегородской области, пути совершенствования федерального и регионального законодательства. Присутствовавшие на круглом столе представители общественных палат Пермского края и Татарстана рассказали о собственном опыте в этой сфере.

"У нас разработаны методики по общественному контролю в сфере ЖКХ, в рамках правительственных проектов по формированию комфортной городской среды, по безопасным качественным дорогам. В настоящее время мы проверяем уровень питания в образовательных учреждениях. На территории края работают порядка 300 общественных инспекторов, которые предварительно прошли обучение в профильных ведомствах и получивших соответствующее удостоверение", - сказал председатель комиссии по общественному (гражданскому) контролю при общественной палате Пермского края Михаил Борисов.

По итогам круглого стола участники встречи отметили необходимость дальнейшего совершенствования института общественных советов при органах исполнительной власти и общественных палат органов муниципальных образований Нижегородской области. По словам экспертов, этому будет способствовать созданные в ближайшее время общественные советы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

"О важности общественного мониторинга деятельности власти Президент РФ Владимир Путин говорил в мае на встрече с новым составом кабинета министров. Это принципиальный момент. Власть должна быть готова вести искренний диалог с населением. При этом меня как законодателя, прежде всего, интересует, какие пробелы в федеральном и региональном законодательстве необходимо устранить, чтобы решить имеющиеся проблемы и сделать общественный контроль максимально эффективным", - сказал председатель нижегородского Заксобрания Евгений Лебедев.