Подросток утонул в р. Уста в Урене Нижегородской области 4 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подросток утонул в р. Уста в Урене Нижегородской области 4 июля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, днем подросток с разрешения взрослых ухал со сверстниками кататься на велосипедах. Около 14:00 дети заехали на реку Уста и пошли купаться. 15-летний подросток, не умеющий плавать, играя со сверстниками, зашел на глубину и утонул. При этом подростки и находящиеся по близости взрослые попытались спасти утопающего, вытащили его на берег, однако спасти его не удалось.

При осмотре тела погибшего следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Следователи СК обращаются ко всем жителям города и области: сезон летнего оздоровительного отдыха неизбежно увеличивает риск причинения вреда жизни и здоровью детей. Не оставляйте без внимания ваших детей. Очень важно, чтобы летний отдых не обернулся несчастьями, травмами, поэтому лето возлагает на родителей особую ответственность", - отмечается в сообщении.