Болельщики сборной Франции пройдут маршем перед матчем Уругвай – Франция в Нижнем Новгороде 6 июня Спорт

Эмблема ЧМ по футболу 2018

Болельщики сборной Франции пройдут маршем перед матчем Уругвай – Франция одной четвертой финала ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде 6 июня. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 5 июня.

Согласно информации, шествие начнется ориентировочно в 15:30. Марш стартует от ресторана "Соляная биржа" (ул. Сибирская, 3) по Волжской набережной по направлению к "Стадиону Нижний Новгород".

Матч Уругвай – Франция - это шестой и заключительный матч турнира в Нижнем Новгороде. Входные группы стадиона откроются для болельщиков за три часа до начала матча - в 14:00.

Напомним, в городе проходят шесть матчей Чемпионата мира по футболу: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.