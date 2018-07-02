Празднование 30-летнего юбилея городского общества инвалидов прошло в Арзамасе Нижегородской области 4 июля Общество

Фото: МО "Единой России" в г. Арзамасе

Празднование 30-летнего юбилея Арзамасской общественной организации Всероссийского общества инвалидов состоялось в Нижегородской области 4 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии "Единая Россия".

Как сообщается в пресс-релизе, на сегодняшний день нижегородская областная организация ВОИ объединяет в своих рядах 85 тысяч человек и 1750 первичных организаций, Арзамасская общественная организация является одной из самых крупных.

Самые активные члены арзамасской организации были отмечены благодарственными письмами Нижегородской областной организации им. Александра Невского и памятными знаками за большой вклад в дело становления и развитие организации, заслуги по защите прав и интересов инвалидов. А её председатель Людмила Горожанкина отмечена благодарственной грамотой секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Константина Аргентова.

"С первых дней создания организация ВОИ двигается к достойной цели – обеспечению условий для успешной профессиональной и социальной реабилитации инвалидов. Традиция коллегиального решения задач со всеми заинтересованными структурами и общественными организациями, сложившаяся за эти годы, стала залогом результативной работы и укрепления доброй репутации Арзамасской городской организации Всероссийского общества инвалидов. Совместной плодотворной работой Вы возрождаете добрую традицию и наполняете слово "милосердие" новым смыслом, за которым непросто сострадание, а активная, действенная помощь людям" - отметил в своем поздравлении генеральный директор АО "АПЗ" депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев.