ГУММиД заявило об устранении всех недостатков работ по благоустройству Нижневолжской набережной Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде заявило об устранении всех недостатков работ по благоустройству Нижневолжской набережной.



"Все замечания, зафиксированные на момент проверки рабочей комиссии, устранены", - сообщили НИА "Нижний Новгород" в ведомстве 5 июля 2018 года. При этом в ГУММиД оставили без ответа вопрос агентства о том, будут ли на набережной созданы элементы, которые предусматривал проект благоустройства, в частности фонтан и концертная площадка.



Напомним, в конце мая 2018 года ГУММиД составило акт с 93 замечаниями к работам. Подрядчик, АО "Корпорация развития Нижегородской области" (бывшее АО "Региональная управляющая компания"), эти замечания должен был устранить за собственные средства. Срок устранения был установлен до конца июня.



В облправительстве, которое является учредителем Корпорации развития, на запрос о том, будут ли на набережной построены те объекты, которые были предусмотрены проектом, в частности фонтан и концертная площадка у Канавинского моста, пока также не ответили.



Напомним также, субподрядчиком по благоустройству Нижневолжской набережной было выбрано ООО "Нижегородспецгидрострой".



Торжественное открытие набережной состоялось 12 июня, однако объект до сих пор не сдан в эксплуатацию (при этом срок завершения работ по контракту – 30 мая). Проектом предусматривалось: устройство двухуровневой набережной с бульварами, променадами, местами для проведения массовых мероприятий, площадками для детей и старшего поколения; четыре смотровые площадки; две главных лестницы с левой и правой стороны от Речного вокзала; пандус и подъемник для маломобильных групп; скейт-парк с трибунами и деревянным настилом общей площадью 1250 м²; амфитеатр с правой стороны Речного вокзала; концертная площадка возле Канавинского моста, площадью 3500 м²; фонтан с левой стороны от Речного вокзала.