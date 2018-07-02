Последние новости рубрики Общество
06 июля 2018 11:34  [87] ГУММиД заявило об устранении всех недостатков работ по благоустройству Нижневолжской набережной
06 июля 2018 11:34  [38] Более 100 киосков демонтировано в Сормовском районе Нижнего Новгорода за I полугодие 2018 года
06 июля 2018 11:24  [58] Более трех тысяч человек в Дзержинске Нижегородской области приняли участие в митинге против повышения пенсионного возраста
06 июля 2018 09:33  [606] Более 20 нижегородских предприятий намерены сократить рабочий день 6 июля из-за ЧМ-2018
05 июля 2018 18:51  [1143] "Перевозчиков заставляют подписывать допсоглашения вместо оформления свидетельств по закону", - Михаил Романычев
05 июля 2018 18:03  [446] ГУММиД подало иск о банкротстве подрядчика по строительству метро в Нижнем Новгороде из-за долга в 626 млн рублей
05 июля 2018 17:30  [211] "Нам не хватает грамотной, вдумчивой и последовательной работы по управлению туризмом", - Александр Сериков
05 июля 2018 16:59  [399] Союз перевозчиков пожаловался в прокуратуру на бездействие нижегородской мэрии по договорам на право перевозок
05 июля 2018 16:06  [1471] "Artik & Asti" выступит на фан-фесте в Нижнем Новгороде 6 июля
05 июля 2018 14:52  [1159] Празднование 30-летнего юбилея городского общества инвалидов прошло в Арзамасе Нижегородской области 4 июля
Общество

ГУММиД заявило об устранении всех недостатков работ по благоустройству Нижневолжской набережной

06 июля 2018 11:34  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде заявило об устранении всех недостатков работ по благоустройству Нижневолжской набережной.

"Все замечания, зафиксированные на момент проверки рабочей комиссии, устранены", - сообщили НИА "Нижний Новгород" в ведомстве 5 июля 2018 года. При этом в ГУММиД оставили без ответа вопрос агентства о том, будут ли на набережной созданы элементы, которые предусматривал проект благоустройства, в частности фонтан и концертная площадка.

Напомним, в конце мая 2018 года ГУММиД составило акт с 93 замечаниями к работам. Подрядчик, АО "Корпорация развития Нижегородской области" (бывшее АО "Региональная управляющая компания"), эти замечания должен был устранить за собственные средства. Срок устранения был установлен до конца июня.

В облправительстве, которое является учредителем Корпорации развития, на запрос о том, будут ли на набережной построены те объекты, которые были предусмотрены проектом, в частности фонтан и концертная площадка у Канавинского моста, пока также не ответили.

Напомним также, субподрядчиком по благоустройству Нижневолжской набережной было выбрано ООО "Нижегородспецгидрострой".

Торжественное открытие набережной состоялось 12 июня, однако объект до сих пор не сдан в эксплуатацию (при этом срок завершения работ по контракту – 30 мая). Проектом предусматривалось: устройство двухуровневой набережной с бульварами, променадами, местами для проведения массовых мероприятий, площадками для детей и старшего поколения; четыре смотровые площадки; две главных лестницы с левой и правой стороны от Речного вокзала; пандус и подъемник для маломобильных групп; скейт-парк с трибунами и деревянным настилом общей площадью 1250 м²; амфитеатр с правой стороны Речного вокзала; концертная площадка возле Канавинского моста, площадью 3500 м²; фонтан с левой стороны от Речного вокзала.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph