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Экономика

Нижегородская администрация планирует увеличить доходы и расходы бюджета-2018 на 201 млн рублей в июле

06 июля 2018 16:35  [86] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская администрация планирует увеличить доходы и расходы бюджета-2018 на 201,4 млн рублей в июле. Об этом сообщается в проекте решения Гордумы по внесению изменений в бюджет от 6 июля 2018 года. Внеочередное заседание Гордумы, в том числе по этому вопросу, назначено на 11 июля.

Средства в бюджет поступили в основном за счет межбюджетных трансфертов (157,5 млн рублей) и частично за счет собственных доходов (43,9 млн рублей). Деньги будут направлены на творческую деятельность театра "Вера" – 1,08 млн рублей, обеспечение деятельности детсадов – 1 млн рублей, благоустройство дворовых территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" – 27,5 млн рублей, ремонт дворовых проездов в Советском и Московском районах – 11,2 млн рублей, расходы на обеспечение антитеррористической защищенности и охраны транспортных объектов – 3,38 млн рублей, расходы на строительство инженерной и дорожной инфраструктуры в районе деревни Сысоевка Богородского района для многодетных семей – 904 тысячи рублей, на модернизацию кефирного цеха и ремонт системы водоснабжения и отопления МБУЗ "Молочная кухня" – 6,8 млн рублей. Кроме того, 32,6 тысяч рублей будет направлено на оборудование для видеонаблюдения на кладбище "Стригинское". Основная часть расходов пойдет на строительство детских садов, в том числе 28 млн рублей – на детское учреждение по пр. Гагарина (в районе сельскохозяйственной академии); 27,7 млн рублей – на детсад в микрорайоне "Мещерское озеро"; 33,78 млн рублей пойдут на прочие выплаты по обязательствам города в части возврата средств по договору купли-продажи акций ОАО "ТЭК-НН".

Отметим, что в новой редакции изменений почти 1 млн рублей был снят с расходов на строительство водопровода в деревне Кузнечиха Советского района.

Если изменения будут одобрены депутатами на заседании, то доходы бюджета составят 32 млрд 535,8 млн рублей, расходы - 33 млрд 728,3 млн рублей, дефицит не изменится и составит 1 млрд 192,5 млн рублей.

Напомним, нижегородская Дума одобрила увеличение доходов и расходов бюджета на 161,7 млн рублей в июне, в результате доходы увеличились до 32 млрд 334 млн рублей, расходы – до 33 млрд 526 млн рублей. Дефицит не изменился и составил 1 млрд 192,5 млн рублей.

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