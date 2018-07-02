Глеб Никитин предложил нижегородской комиссии по правам дольщиков обсудить вопросы по всем проблемным объектам до сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предложил комиссии по защите прав обманутых дольщиков провести встречи по всем 19 проблемным объектам в регионе в течение двух месяцев. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, об этом он заявил на первом заседании межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов 6 июля 2018 года.

На первое заседание были приглашены представители инициативных групп дольщиков – ЖК "Новинки Smart City" и ЖК "На Гончарова".

Глеб Никитин заявил, что, хотя по положению комиссия должна собираться раз в квартал, его "это не устраивает". "Считаю, что в ближайшие два месяца мы должны рассмотреть ситуацию на всех 19 объектах, а рабочая группа должна собираться не реже, чем раз в 10 дней", - сказал он.

"Я сделал особый акцент на персональной ответственности соответствующих чиновников за решение этих проблем. Часть объектов могут быть достроены с использованием нереализованных площадей при минимальной финансовой поддержке. Для этого необходимо принять соответствующие административные решения. Также мы ведем переговоры с банком о финансировании потенциальных инвесторов. Однако ничто не оправдывает ответственных лиц в случае срыва установленных сроков", - подчеркнул глава региона.

Рабочую группу комиссии возглавил советник главы региона Сергей Морозов. Он сообщил, что на данное время два инвестора выразили намерения завершить строительство ЖК "Новинки Smart City". "На сегодняшний момент мы совместно со "Сбербанком" – это наш партнер по данному проекту - определяем финансовую модель завершения строительства. Надеюсь, что в ближайшее время, во-первых, будет согласована эта финансовая модель, во-вторых, появятся заявления о новых застройщиках на этом объекте", - заявил Сергей Морозов.

С ЖК "На Гончарова", как отметил Сергей Морозов, более сложная, поскольку требует решения вопроса совместно с правоохранительными органами. Он также отметил, что проблема будет рассмотрена в ближайшее время на межведомственной комиссии при Минстрое РФ.

При этом представители инициативной группы ещё одной проблемной стройки, ЖК "Квартал Европейский", в соцсетях заявили о том, что их не пригласили на первое заседание комиссии и в устной форме заявили, что "причин для присутствия на этой комиссии у дольщиков ЖК "Квартал Европейский" нет. Ваш вопрос не рассматривают. Комиссия по вам на ближайшее время не назначена".

НИА "Нижний Новгород" направило запрос в региональное правительство с просьбой предоставить график ближайших заседаний комиссии и какие темы на них будут рассматриваться.

Напомним, межведомственную комиссию по защите прав обманутых дольщиков была сформирована в мае 2018 года. В ее состав вошли представители правительства региона, правоохранительных органов, инициативных групп граждан, пострадавших от действий застройщиков, а также компаний – потенциальных инвесторов.