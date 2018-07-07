Комиссии нижегородской Думы поддержали предложение "Теплоэнерго" о передаче теплосетей и котельной на концессию Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комиссии нижегородской Думы поддержали предложение АО "Теплоэнерго" о передаче тепловых сетей и котельной на концессию. Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на совместном заседании четырех комиссий Гордумы по бюджету, экономике, имуществу и строительству 9 июля 2018 года.



"Теплоэнерго" намерен взять на себя ответственность по содержанию котельной в курортном поселке Зеленый город, которая отапливает дома №8 (в том числе корп. 1, 2, 3, 4); №10 (в том числе корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6); №14 (в том числе корп.1); №16 (в том числе корп. 1) и №18 по Казанскому шоссе. Кроме того компания готова заключить договор концессии на теплотрассу (протяженность - 344 м) и тепловой пункт по Казанскому шоссе.

"Это сети от котельной Политеха (НГТУ им. Алексеева, – прим. НИА "Нижний Новгород"), которые переданы в муниципальную собственность и не обременены договорными отношениями. Теплоэнерго вышло с инициативой заключения договора концессии. Администрация города выставит объекты на конкурс, другие участники также могут бороться за эти сети", - заметил гендиректор "Теплоэнерго" Александр Котельников.

Депутаты проголосовали "за" включение объектов в перечень имущества для последующего заключения договора концессии, вопрос вынесен на внеочередное заседание Думы 11 июля.



Напомним, ранее комиссия Думы по имуществу также поддержала заявление "Теплоэнерго" о передаче тепловых сетей на концессию. Речь идет о четырех объектах: двух теплотрассах отопления и горячего водоснабжения по ул. Памирской, а также сетей отопления по ул. Грекова и пр. Гагарина (через подвалы домов № 111, № 109).



Напомним также, что ОАО "Нижегородский водоканал" планирует построить две станции снеготаяния в рамках концессии.