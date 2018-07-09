Члены комиссий нижегородской Думы поддержали во II чтении новое положение о публичных слушаниях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Члены комиссий нижегородской Думы поддержали во втором чтении новое положение о публичных слушаниях. Такое решение было принято на совместном заседании четырех комиссий Гордумы по бюджету, экономике, имуществу и строительству 9 июля 2018 года.

Директор департамента градостроительного развития Алла Коновницына напомнила том, что в июне Нижегородская Дума приняла документ в первом чтении, но с условием, что положение будет изменено с учетом замечаний правового департамента и прокуратуры города. "Прокуратура просила о том, чтобы информационные стенды о проведении тех или иных слушаний были размещены около уполномоченного органа. К примеру, если слушания будут проходить в администрации, то около здания администрации, чтобы все видели информацию", - рассказала она. Отметим, что на данный момент узнать о проведении слушаний жители города могут на сайте администрации в разделе "Правовые акты" либо в газете "День города". Коновницына также подчеркнула, что данное положение приводится в соответствие с нормами федерального закона, и у депутатов не остается другого выхода, кроме как принять документ.



Председатель союза попечительских советов парков и представитель общественной палаты города Мария Попова ранее обращала внимание, что с принятием нового положения жителям будет сложно реализовать свое право по обсуждению проектов, если они не прописаны рядом с объектами слушаний, а также по рекреационным территориям. На прошлой неделе, на закрытой для СМИ встрече в администрации Попова предложила выйти с инициативой к разработчику федерального закона о внесении изменений в расширение круга лиц по паркам, скверам и другим рекреационным территориям, чтобы мнение общественных организаций также учитывалось в ходе слушаний, и было занесено в протоколы. Коновницына пообещала поддержать инициативу. "Мы сделаем два запроса: в министерство строительства России и в Госдуму, в профильный комитет, чтобы они нам дали трактовку закона, который мы принимаем. Как он будет работать на практике, мы сможем понять, только опробовав эту процедуру в реальной жизни, но со своей стороны мы готовы задействовать все возможные механизмы, чтобы донести инициативу общественности Нижнего Новгорода до законодателей", - ответила она.



В любом случае, вопрос уже вынесен на внеочередное заседание Думы 11 июля для окончательного одобрения документа депутатами во втором чтении.