Правительство РФ передало Нижегородской области 309,5 га земли в Приокском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ передало Нижегородской области 309,5 га земли. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации 10 июля.

Согласно распоряжению от 7 июля 2018 года №1396, в соответствии с п.6.3 ч.3 ст.3 ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" определено, что земельный участок с кадастровым номером 52:18:0000000:46 площадью 309,5 га подлежит безвозмездной передаче акционерным обществом "ДОМ.РФ" в собственность Нижегородской области.

Согласно публичной кадастровой карте, этот участок расположен в Приокском районе. Его кадастровая стоимость – 4,8 млн рублей, категория – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для сельхозпроизводства.

Напомним также, в конце 2017 года регионе получил 133 га федеральных земель (четыре участка), деньги от реализации которых намерен потратить на достройку проблемных домов. Первый аукцион (по участку в п. Ройка Кстовского района) должен был пройти в марте, однако потом его проведение перенесли сначала на второй квартал, а затем на осень. Причиной переноса аукциона по первому участку стала необходимость внесения изменения в правила землепользования и застройки. Для проведения аукционов по остальным трем требуется внесение изменений в региональное законодательство.