Трое нижегородцев предстанут перед судом по обвинению в 47 кражах из квартир на сумму более 5 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трое нижегородцев предстанут перед судом по обвинению в серии краж из квартир на сумму более 5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 11 июля 2018 года.

Согласно информации, трое жителей Нижнего Новгорода 37, 39 и 42 лет в течение июля – октября 2017 года в дневное время на территории разных районов города проникали в квартиры граждан и похищали их имущество. Для совершения преступлений обвиняемыми выбирались квартиры, двери которых имели наиболее простые замки и не представляли сложности во вскрытии.

Всего мужчины обвиняются в совершении 47 краж. В результате совершенных преступлений 50 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму около 5 млн рублей. Часть похищенного изъята, потерпевшими заявлены иски на сумму свыше 4 млн рублей.

Обвиняемые свою вину признали в полном объеме. Уголовное дело по п."а" ч.3 ст.158 УК РФ (кража) направлено в суд. За совершение данных преступлений предусмотрено до шести лет лишения свободы.