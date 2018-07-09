Последние новости рубрики Происшествия
11 июля 2018 09:03  [44] Трое нижегородцев предстанут перед судом по обвинению в 47 кражах из квартир на сумму более 5 млн рублей
10 июля 2018 20:51  [1171] Заместитель приволжского полпреда Олег Машковцев пострадал при жесткой посадке самолета в Кирове
10 июля 2018 15:06  [149] Волонтеры объявили сбор для поиска нуждающегося в медпомощи нижегородца Евгения Пряхина
10 июля 2018 14:27  [138] Суд приговорил жителя Дагестана к семи годам колонии за шесть грабежей и разбоев в Нижнем Новгороде
10 июля 2018 13:30  [228] Нижегородка и ее несовершеннолетний сын с другом предстанут перед судом по обвинению в убийстве
10 июля 2018 13:16  [128] Две женщины пострадали на пожаре в двухэтажном доме в Советском районе Нижнего Новгорода 9 июля
10 июля 2018 12:48  [1188] Пропавший в марте житель Заволжья Нижегородской области Денис Бакин найден погибшим
10 июля 2018 12:12  [290] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Варнавинском районе Нижегородской области Евгения Соболева
10 июля 2018 11:35  [1205] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в угрозе физической расправой малолетнему ребенку
10 июля 2018 10:03  [301] Суд приговорил жительницу Дзержинска Нижегородской области к обязательным работам за оставленных дома малолетних детей
Происшествия

Трое нижегородцев предстанут перед судом по обвинению в 47 кражах из квартир на сумму более 5 млн рублей

11 июля 2018 09:03  [44] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трое нижегородцев предстанут перед судом по обвинению в серии краж из квартир на сумму более 5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 11 июля 2018 года.

Согласно информации, трое жителей Нижнего Новгорода 37, 39 и 42 лет в течение июля – октября 2017 года в дневное время на территории разных районов города проникали в квартиры граждан и похищали их имущество. Для совершения преступлений обвиняемыми выбирались квартиры, двери которых имели наиболее простые замки и не представляли сложности во вскрытии.

Всего мужчины обвиняются в совершении 47 краж. В результате совершенных преступлений 50 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму около 5 млн рублей. Часть похищенного изъята, потерпевшими заявлены иски на сумму свыше 4 млн рублей.

Обвиняемые свою вину признали в полном объеме. Уголовное дело по п."а" ч.3 ст.158 УК РФ (кража) направлено в суд. За совершение данных преступлений предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кража Суд
Поделиться:
Фотофакт
Грунт размыло около новой дороги в мкрн Седьмое небо 9 июля09 июля 2018Грунт размыло около новой дороги в мкрн "Седьмое небо" 9 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph