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Происшествия

Житель Вознесенского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве брата

11 июля 2018 16:56  [1177] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Вознесенского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве брата. Об этом СУ СК РФ по региону сообщила 11 июля 2018 года.

По версии следствия, в ночь на 8 мая в селе Мотызлей хозяин дома нанес брату, который накануне приехал к нему в гости, несколько ударов топором по голове. От полученных ранений 61-летний мужчина скончался на месте.

По информации следователей, между братьями существовали длительные неприязненные отношения: старший брат на бытовой почве при каждой встрече устраивал скандалы. И в этот раз, поссорившись из-за малозначительного повода, потерпевший стал упрекать и оскорблять брата, в ответ на что тот взял в руки топор.

Уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Вину он не признал. На основании собранных доказательств прокурором утверждено обвинительное заключение и дело направлено в суд.

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