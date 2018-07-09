Последние новости рубрики Происшествия
12 июля 2018 15:23  [86] Пропавший в Нижегородской области 59-летний Евгений Калинкин найден живым
12 июля 2018 14:13  [656] Пропавший на базе отдыха в Варнавинском районе Нижегородской области 21-летний Евгений Соболев найден погибшим
12 июля 2018 13:46  [250] СУ СК проводит проверку по факту гибели человека в мкрн Верхние Печёры в Нижнем Новгороде ночью 12 июля
12 июля 2018 12:19  [118] Суд приговорил ранее судимого нижегородца к шести годам колонии за покушение на убийство гостя
12 июля 2018 12:01  [155] СК проводит проверку по факту остановки грузового поезда из-за падения трубы на контактную сеть в Нижегородской области
11 июля 2018 17:31  [1135] Пропавший в Нижнем Новгороде Геннадий Думин найден погибшим
11 июля 2018 17:29  [237] Ранее судимый житель Советского района Нижнего Новгорода предстал перед судом по обвинению в избиении матери до смерти
11 июля 2018 16:56  [1174] Житель Вознесенского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве брата
11 июля 2018 13:43  [394] Тело молодого мужчины обнаружено на дне Ветлуги в Воскресенском районе Нижегородской области 10 июля
11 июля 2018 12:29  [254] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Краснобаковском районе Нижегородской области Евгения Калинкина
Происшествия

Ранее судимый житель Советского района Нижнего Новгорода предстал перед судом по обвинению в избиении матери до смерти

11 июля 2018 17:29  [237] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ранее судимый житель Советского района Нижнего Новгорода предстал перед судом по обвинению в избиении матери до смерти. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 11 июля 2018 года.

По версии следствия, днем 26 февраля в доме ул. Родниковая обвиняемый распивал алкогольные напитки с приятелем. Поссорившись с матерью из-за того, что та не дала ему денег на алкоголь, мужчина нанес ей несколько ударов по голове. 61-летняя пострадавшая скончалась на месте.

29-летний подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчина отказался от дачи показаний. Ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью матери, а также за совершение имущественных преступлений. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где рассматривается по существу.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Грунт размыло около новой дороги в мкрн Седьмое небо 9 июля09 июля 2018Грунт размыло около новой дороги в мкрн "Седьмое небо" 9 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph