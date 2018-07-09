Ранее судимый житель Советского района Нижнего Новгорода предстал перед судом по обвинению в избиении матери до смерти Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ранее судимый житель Советского района Нижнего Новгорода предстал перед судом по обвинению в избиении матери до смерти. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 11 июля 2018 года.

По версии следствия, днем 26 февраля в доме ул. Родниковая обвиняемый распивал алкогольные напитки с приятелем. Поссорившись с матерью из-за того, что та не дала ему денег на алкоголь, мужчина нанес ей несколько ударов по голове. 61-летняя пострадавшая скончалась на месте.

29-летний подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчина отказался от дачи показаний. Ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью матери, а также за совершение имущественных преступлений. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где рассматривается по существу.