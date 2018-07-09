Нижегородское правительство планирует в июле уменьшить дефицит бюджета-2018 на 50 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство планирует в июле уменьшить дефицит бюджета-2018 на 50 млн рублей. Законопроект о внесении изменений в главный финансовый документ региона поступил в Заксобрание области 10 июля.

Доходы предлагается увеличить на 316,2 млн рублей (до 150,15 млрд рублей), расходы – на 266,2 млн рублей (до 153,1 млрд рублей). Дефицит с учетом изменений должен составить 2,96 млрд рублей.

В доходной части в том числе увеличиваются налоговые и неналоговые доходы на 261 млн рублей, из них: доходы от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию (62,7 млн рублей); поступления НДФЛ в связи с увеличением темпов роста фонда оплаты труда (197,3 млн рублей); доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (1,1 млн рублей).

Увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета на 53,9 млн рублей, в том числе: на доведение зарплаты до уровня МРОТ, установленного с 1 мая 2018 года в сумме 11 163 рубля (53,7 млн рублей); на финансирование мер соцподдержки Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы (235,8 тысяч рублей);

Расходы увеличены на 266,2 млн рублей. Дополнительные средства направлены на завершение строительства пристроя к МБОУ "Тонкинская СШ" (26,4 млн рублей); ремонт фасада районного Дворца культуры в р.п.Бутурлино (8,5 млн рублей).

Более 20 млн рублей направлено на приобретение для учреждений, подведомственных министерству социальной политики, 31 автомобиля в связи со 100% изношенностью имеющегося транспорта.

В 7 млн рублей обойдутся дополнительные выборы депутата Законодательного собрания.

Около 1 млн рублей будет выделено на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт сцены, благоустройство территории, ремонт фасада и кровли здания ГБУК НО "Театр юного зрителя".

16 млн рублей – на развитие портала "Команда Правительства Нижегородской области", 84,2 млн рублей – на оплату исполнительного листа в пользу ЗАО ТД "Русская тройка".

1,9 млн рублей – ГБПОУ "Работкинский аграрный колледж" на разработку ПСД по капремонту ДК Дружба" и на инвентаризацию общежитий №2, №3, сетей водоснабжения, водоотведения и станции биологической очистки.

2,9 млн рублей планируется выделить на содержание дополнительной штатной численности в связи с планируемым открытием 10 окон МФЦ для бизнеса, четырех центров оказания услуг (ЦОУ), расположенных в Нижнем Новгороде, Выксе и Павлове, а также открытием call-центра и предоставлением дополнительной услуги по выдаче заграничных биометрических паспортов.

6,3 млн рублей предусмотрено на проведение Дней Москвы. Еще 3 млн рублей – на субсидии религиозным организациям на реставрацию, содержание и охрану зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры.

Напомним, в июне доходы и расходы облбюджета были увеличены на 3,4 млрд рублей.