Выбор новостроек в Туле

Обширная база новостроек Тулы часто приводит к возникновению вопросов при выборе жилья. Конечно же, главным фактором при выборе всегда считается район. Необходимо обратить внимание на развитость транспортной инфраструктуры. Это особенно важно, так как большинство новостроек располагаются на окраине города. Хотя в этом есть и неоспоримое преимущество - экологическая чистота.

Полезные советы.

Если вы выбираете строящийся жилой район на окраине города и думаете, что вы будете проживать в экологически чистом районе, то это не всегда так. Отрицательное воздействие может оказываться в том случае, если для строительной площадки было выбрано место старой свалки или снесенного кладбища. К счастью, такие случаи сегодня встречаются крайне редко, но, тем не менее, этот вопрос следует уточнить.

Как правило, в отдаленных районах люди приобретают жилье при наличии автомобиля. Поэтому необходимо поинтересоваться вопросом, имеется ли в доме подземный паркинг или в непосредственной близости наземная парковка. Этаж необходимо выбирать в соответствии со своими запросами. На верхних этажах менее шумно, кроме того с окон открываются красивые панорамные виды.

Безусловно, для многих решающим фактором приобретения жилья является его стоимость. Чем дальше от центра, тем более выгодно модно приобрести качественную квартиру. Но при этом следует учитывать тот факт, то именно в сфере продажи бюджетного жилья орудуют много аферистов. Поэтому приобретать квартиру желательно с помощью проверенного риэлтерского агентства. Специалисты тщательно проверят всю информацию и грамотно оформят все документы.

Приобретая квартиру в новостройке, следует учитывать тот факт, что для того, чтобы въехать в благоустроенное жилье понадобиться потратить дополнительно много сил и финансовых средств. В новостройках квартиры как правило сдаются в виде голых стен и подведенных инженерных коммуникаций, все внутренние работы, впоследствии, проводятся самим владельцем. Поэтому, чтобы в определенной степени минимизировать затраты необходимо с ответственностью подписывать акт приема-передачи. Все недоделки в виде щелей, неаккуратно заделанных оконных и дверных проемах должны быть устранены застройщиком.

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