Достоинства препарата ДОНА

У многих современных людей возникают проблемы с суставами. Связано это может быть с малоподвижным образом жизни и со многими другими причинами. Суставные патологии доставляют неприятный дискомфорт и, практически всегда, вызывают боли. Может помочь бороться* с ними препарат Дона, который относится к хондопротекторам. Этот лекарственный препарат восстанавливает хрящевые ткани и позволяет быстро стабилизировать состояние.

Особенности применения и механизм действия.

Препарат Дона помимо того, что является хондопротектором, обладает противовоспалительными свойствами. Именно поэтому данное средство может использоваться не только для лечения суставов, но и позвоночника при развитии различных патологий.

Основным действующим веществом в препарате является глюкозамин сульфат. Он благотворно воздействует на хрящевые ткани, улучшая обмен веществ в них, что способствует увеличению их подвижности. Кроме того активное вещество способствует отложению кальция в суставах, тем самым препятствуя дальнейшему их повреждению. Также препарат стимулирует синтез протеогликанов, что позволяет уменьшить воспалительный процесс.

Лекарство выпускается в различных формах: порошках, таблетках и растворах для инъекций. Прежде чем использовать препарат необходимо получить рекомендацию врача и внимательно ознакомиться с инструкцией. Активные вещества препарата выводятся почками в объеме 90%, поэтому его можно считать вполне безопасным для организма. Первые положительные признаки успешного лечения могут ощущаться уже после первых двух недель курса. Это проявляется снижением болей и увеличением подвижностей суставов. Также исчезает неприятный треск в суставах, который всегда доставляет дискомфорт, особенно сразу после пробуждения.

Важным достоинство препарата Дона является то, что он оздоравливает суставы на длительное время. Поэтому его не следует принимать постоянно. После окончания курса лечения, который проводится в зависимости от состояния в течение 4-6 недель, следует делать рекомендованный перерыв. Обычно при развитии патологий в суставах лечение препаратом назначается 4-5 раз в год.

Препарат не рекомендуется принимать детям до 12 лет, беременным и в период лактации. Также имеются и другие противопоказания. Они отображены в инструкции по применению. При их наличии от лечения средством необходимо отказаться.

* О противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом. Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

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