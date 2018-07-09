Особенности видеоредакторов

Для создания клипов и фильмов сегодня очень широко используются видеоредакторы. Эти компьютерные программы отличаются хорошим по функционалом и имеют понятный интерфейс. Современный видео редактор может легко освоить пожалуй даже новичок.

Полезные советы.

Только с помощью видеокамеры снять качественный ролик и фильм нельзя - и это понятно всем. Для того, чтобы ролик был интересен другим людям, его необходимо обработать с помощью специальной компьютерной программы. Это позволит обрезать лишнее, наложить озвучку, которая будет акцентировать внимание на важных моментах и использовать спецэффекты.

К выбору видеоредактора следует отнестись с полной ответственностью. Прежде всего, нужно ознакомиться с требованиями программного обеспечения и сопоставить их с возможностями собственного компьютера. Если этого не сделать, то программа может запуститься, но, впоследствии, тормозить во время работы и даже работать некорректно. Важно помнить, что профессиональные программы требуют использования высокопроизводительных компьютеров. Поэтому для личного использования можно использовать любительское программное обеспечение.

Достоинством любого любительского видеоредактора является простота интерфейса. Разобраться в нем быстро сможет скорее всего даже начинающий пользователь. Но если вы поставите цель освоить профессиональный видеоредактор, то можно с уверенностью утверждать, что вы приобретете профессию, так как сможете представлять свои работы на профессиональном уровне.

Большой популярностью в русскоязычном сегменте пользователей пользуется видеоредактор «Видеомонтаж». Его функционал позволяет создавать не только любительские варианты роликов, но и профессиональные фильмы. В программе пользователи получают возможность воспользоваться широкими возможностями процесса редактирования. Достоинством редактора является также высокая скорость обработки видеофайлов. При необходимости пользователь получает возможность воспользоваться шаблонами и титрами, которые представлены в библиотеке в огромном разнообразии. Их можно легко отредактировать под создаваемый ролик. Программа работает с любыми форматами, поэтому не имеет разницы, с помощью какого девайса был снят исходный файл. Сохранить обработанную видеоинформацию можно также в разных форматах.

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