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Общество

ФАС опровергла сообщения о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля

19 июня 2026 11:58 Общество
ФАС опровергла сообщения о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля

Фото: Александр Воложанин

Федеральная антимонопольная служба опровергла появившуюся в СМИ информацию об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что такие сообщения не соответствуют действительности. Там напомнили, что ежегодное изменение тарифов пройдет с 1 октября, а размер индексации не превысит уровень, установленный распоряжением правительства РФ.

Также в службе сообщили, что будут контролировать процесс установления тарифов в регионах. В случае выявления нарушений из тарифов исключат необоснованно заложенные расходы.

Поводом для разъяснений стали публикации в СМИ, в которых утверждалось, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля 2026 года.

При этом в 2024 году правительство РФ действительно утвердило средний размер индексации платы за коммунальные услуги на 2025−2027 годы. Согласно этому документу, изменение тарифов в 2026 году планировалось с 1 июля.

Однако в конце ноября 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым были установлены предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2026 год. Согласно документу, с 1 января 2026 года средний предельный индекс для всех регионов составил 1,7%. С 1 октября значения будут различаться в зависимости от субъекта РФ.

Так, для Москвы предельный индекс установлен на уровне 15%, для Московской области — 12,8%, для Санкт-Петербурга — 14,6%, для Ленинградской области — 9,2%. В Хакасии и на Чукотке предельный индекс составит 8%, а в Ставропольском крае — 22%.

Ранее губернатор Глеб Никитин прокомментировал рост тарифов ЖКХ и долги нижегородцев.

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Теги:
ЖКХ Тарифы ФАС
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