Нижегородскому мажору Корнилову ужесточили меру пресечения по делу о ДТП Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Суд изменил меру пресечения 21-летнему нижегородцу Сергею Корнилову, ставшему фигурантом уголовного дела после резонансного ДТП на Похвалинском съезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным полиции, следователь в ходе расследования пришел к выводу о необходимости ужесточить меру пресечения обвиняемому по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

Суд удовлетворил ходатайство следственного управления УМВД России по Нижнему Новгороду и изменил меру пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу. Обвиняемый арестован до 23 июля 2026 года.

Напомним, авария произошла весной этого года. По версии следствия, Корнилов, находясь за рулем кабриолета в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей.

После происшествия мужчина опубликовал в социальных сетях несколько резонансных видео и высказываний, вызвавших широкий общественный резонанс. Позже в отношении него были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии объединили в одно производство.

Ранее суд избрал Корнилову меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запретили посещать бары и пользоваться интернетом.

Кроме того, после ДТП молодой человек провел 10 суток под административным арестом за дебош в одном из ресторанов Нижнего Новгорода. Вместе с ним к административной ответственности тогда привлекли его знакомого, также участвовавшего в конфликте.