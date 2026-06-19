Операторов БПЛА начнут готовить в парке «Швейцария»
Штрафы за продажу вейпов будут достигать 1 млн рублей
Эксклюзив
Почему мошенникам легче обмануть пожилых
Эксклюзив
Бриллианты нашли в паркете управления ФСБ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 июня 2026 18:42
Нижегородка пойдет под суд за участие в религиозной экстремистской организации
19 июня 2026 18:12
Нижегородскому мажору Корнилову ужесточили меру пресечения по делу о ДТП
19 июня 2026 16:06
Четырех женщин и мужчину осудили за организацию казино в Нижнем Новгороде
19 июня 2026 15:18
Конфискованную у нижегородца иномарку вернули в собственность Минобороны
19 июня 2026 15:04
ДТП с бетономешалкой парализовало движение на Мызинском мосту 19 июня
19 июня 2026 13:07
СК заинтересовался гибелью уплывшего на плоту 30-летнего нижегородца
19 июня 2026 12:10
Полиция нашла вандала, повредившего камеру в подземке у Московского вокзала
19 июня 2026 10:37
Семь питбайков эвакуировали с пешеходного перехода в Нижнем Новгороде
18 июня 2026 19:00
Пожилая нижегородка лишилась почти 5 млн рублей из-за «перерасчета пенсии»
18 июня 2026 18:36
Разлив канализации в Богородске обернулся штрафом в 400 000 рублей
Происшествия

Нижегородскому мажору Корнилову ужесточили меру пресечения по делу о ДТП

19 июня 2026 18:12 Происшествия
Нижегородскому мажору Корнилову ужесточили меру пресечения по делу о ДТП

Фото: Александр Воложанин

Суд изменил меру пресечения 21-летнему нижегородцу Сергею Корнилову, ставшему фигурантом уголовного дела после резонансного ДТП на Похвалинском съезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным полиции, следователь в ходе расследования пришел к выводу о необходимости ужесточить меру пресечения обвиняемому по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

Суд удовлетворил ходатайство следственного управления УМВД России по Нижнему Новгороду и изменил меру пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу. Обвиняемый арестован до 23 июля 2026 года.

Напомним, авария произошла весной этого года. По версии следствия, Корнилов, находясь за рулем кабриолета в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей.

После происшествия мужчина опубликовал в социальных сетях несколько резонансных видео и высказываний, вызвавших широкий общественный резонанс. Позже в отношении него были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии объединили в одно производство.

Ранее суд избрал Корнилову меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запретили посещать бары и пользоваться интернетом.

Кроме того, после ДТП молодой человек провел 10 суток под административным арестом за дебош в одном из ресторанов Нижнего Новгорода. Вместе с ним к административной ответственности тогда привлекли его знакомого, также участвовавшего в конфликте.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арест ДТП Сын экс-главы "Луидора"
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных