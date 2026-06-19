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Общество

Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из автосалона

19 июня 2026 19:03 Общество
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из автосалона

Продажи новых автомобилей возрожденного бренда Volga официально стартовали в Нижнем Новгороде 19 июня. Новинки, представленные в одном из дилерских центров оценила корреспондент НИА «Нижний Новгород».

На момент начала продаж в салоне представлены все три модели, начнем со среднеразмерного кроссовера Volga K40, который является аналогом Geely Atlas. Приобрести такой автомобиль можно в трех комплектациях — «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум» — с бензинным турбодвигателем объемом 1,5 литра на 150 лошадиных сил и два литра на 200 лошадиных сил. В зависимости от этого будет различаться и стоимость — от 2 749 000 рублей, 3 049 000 рублей или 3 799 000 рублей.

Цветовая палитра кузова доступна в белом, серебристом, светло-зеленом, синем и черном оттенках. Эта модель предусмотрена с передним и полным приводом, при этом последний можно выбрать начиная с комплектации «Комфорт». Базовое оснащение включает в себя однозонный климат-контроль, парктроник, аудиосистему с шестью динамиками, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, круиз-контроль, «зимний пакет» опций и четыре подушки безопасности.

В версиях «Комфорт» и «Премиум» добавляются панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка для смартфона, премиальная автоакустика, двухзонный климат-контроль, многоцветная контурная подсветка салона, подогрев задних сидений, руля и лобового стекла, двухцветная окраска кузова, а также электрорегулировки и вентиляция передних кресел. Внутри салона из эко-кожи — цифровая приборная панель и крупный вертикальный экран мультимедийной системы, с помощью которой управляется автомобиль.

Разбег между комплектациями сравнительно небольшой. В максимальной — адаптивный круиз-контроль: автомобиль сам держится в полосе, подруливает, тормозит перед другой машиной, выполняет все действия. Ну и подсветку все отмечают, она может работать в ритм музыки, — рассказал консультант.

Флагманский кроссовер Volga K50 — аналог Geely Monjaro — можно приобрести в белом, серебристом, сером, черном и зеленом исполнении. Его комплектации отличаются от предыдущей модели — «Комфорт», «Премиум» и «Эксклюзив» с двухлитровым турбодвигателем на 238 лошадиных сил и восьмиступенчатым «автоматом». Его стоимость: от 4 199 000 рублей, 4 499 000 рублей или 4 649 000 рублей.

Уже в стандартной комплектации автомобиля предусмотрены полный привод, 19-дюймовые легкосплавные диски, адаптивный круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, аудиосистема с восемью динамиками, подсветка и вентиляция водительского сиденья, а в топовых — массаж передних кресел, панорамная крыша с люком и премиальная аудиосистема на 12 динамиков. Консультант упомянул, что количество кроссоверов K50 в максимальной комплектации в матовых черном и ядовито-зеленом цветах также будет ограничено — «чуть ли не 2−3 штучки».

Внутри интерьера из кожи и замши двойная панель, которой в независимости друг от друга могут пользоваться и водитель, и пассажир переднего сиденья.

Apple CarPlay как такового нет, его устанавливают сами дилеры. У нас будет специальный блок, он подключается через USB, где будет и CarPlay, и Android Auto. То есть сейчас к нам, к сожалению, он пока не пришел, но если клиент приобретет автомобиль условно сейчас, то мы просто позже все выдадим бесплатно. А последующие модели будут через месяц-два уже в комплекте, — пояснил консультант.

Главными преимуществами на фоне Geely Monjaro представитель бренда назвал российское производство и крупноузловую сборку.

И самое главное — это ТО. У Geely проблемы с запчастями. Geely Monjaro в принципе уходит с рынка, приходит Volga, а с запчастями у нас проблем никаких не будет. Нулевое ТО у нас будет бесплатное, — заявил сотрудник салона.

В целом, по словам консультанта, Volga отличается от Geely шильдиком и внутренними настройками. На вопрос «В чем выражается наследие от „Волги“ производства Горьковского автозавода?» молодой человек ответить не смог.

То есть все «мозги» идут наши, перепрошиты по-другому, едут эти машины тоже по-другому, — поделился представитель бренда.

Бизнес-седан Volga C50 — аналог Geely Preface — как и К40, предложат в версиях «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум». Эту версию оценили примерно в 2 899 000 рублей, 3 149 000 рублей или 3 299 000 рублей. Автомобиль будет доступен в белом, серебристом, сером, зеленом и черном оттенках.

В базовой версии машина получит отделку салона эко-кожей и имитацией дерева, четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, аудиосистему с восемью динамиками, камеры кругового обзора и «зимний пакет» с подогревами. В топовых — электрорегулировка поясничного упора, электроскладывание и автозатемнение салонного зеркала, удержание в полосе, распознавание знаков и другое.

Под экраном мультимедийной системы находятся кнопки, на которые выведен климат-контроль, обогрев лобового и заднего стекла и другие функции. Рядом с ними — органайзер и подстаканники. В планшете можно задать необходимые настройки автомобиля, например управлять фарами, а также включить обзорность на 360 градусов, камеры ведут запись со всех сторон машины. К слову, на них фиксируется скорость, с которой двигается Volga, что немаловажно в случае ДТП.

Скорость также отображается и на цифровой панели перед рулем, там же можно увидеть длительность поездки, через сколько потребуется заправка автомобиля. Рядом, как и в предыдущих моделях, расположилась «парящая» панель, а сзади — жесткие крепления ISOFIX для детских автокресел.

Стоит отметить, что у первых экземпляров возрожденного бренда есть и особенности, которые будут отличать их от последующих автомобилей Volga. Во-первых, внешний вид радиаторной решетки, которая сейчас выпуклая, а позже будет вогнутой. Во-вторых, внутри салона размещена табличка «First Edition».

Кроме того, по словам сотрудника салона, на среднеразмерный кроссовер K40 действуют ограничения. Сейчас эта модель представлена с двухлитровым двигателем, но их очень мало. Далее этот автомобиль будет выпускаться в основном на 1,5 литра.

Молодое поколение чаще всего выбирает C50. Вот парням очень нравится седан, из-за вида выбирают. Те, кто постарше, семейные пары берут К40 или К50, они побольше, технические характеристики другие. Я сам бы К50 выбрал, — признается консультант.

Также отмечается, что на автомобили бренда распространяется расширенная гарантия сроком пять лет или пробег 150 000 километров. Условия зависят от того, что наступит раньше.

Напомним, новости о возрождении бренда Volga распространились в феврале этого года. Уже в мае у дилерского центра в Нижнем Новгороде были замечены первые экземпляры. В честь бреда также был назван новый ледовый дворец на Стрелке — «VOLGA Арена».

Производство находится в самой областной столице — на территории бывшего завода Volkswagen, где ранее выпускались автомобили этой же марки, а также Skoda. Первым обладателем флагманского кроссовера K50 стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который назвал его «просторным, комфортным и динамичным».

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Теги:
Volga Автомобили Автопром
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