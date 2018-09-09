Нижегородская пара приплыла на избирательный участок на Нижневолжской набережной на яхте Общество

Алексей и Татьяна Мокшановы Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородская пара приплыла на избирательный участок на Нижневолжской набережной на яхте. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 9 сентября 2018 года.

Как сообщили в облизбиркоме, супруги Алексей и Татьяна Мокшановы посетили избирательный участок №2550 на Нижневолжской набережной в рамках празднования девятилетия совместной жизни. Посещение пункта голосования стало первой остановкой их круиза на яхте по Волге.

"На избирательный участок мы зашли, потому что мы должны сами принимать решения о своем будущем. Мы хотим выразить нашу гражданскую позицию, поучаствовать в определении пути развития региона, поэтому проголосуем в день нашей годовщины", - рассказал Алексей Мокшанов.

Он также подчеркнул, что в этом году у их семьи были "самые красивые выборы".

Как сообщил капитан яхты "Блюмарин" Александр Кафтаев, ему впервые приходится участвовать в таком мероприятии на выборах. "Это очень красивый и благородный поступок со стороны молодого супруга, думаю, что он не ошибся с выбором. Сам я пока еще не проголосовал, но обязательно проголосую в течение дня. Мы сами должны определять свою судьбу", - добавил Александр Кафтаев.

Напомним, сегодня проходят выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.

Как сообщалось ранее, что явка на выборы в регионе по предварительным данным на 12:00 составила 15,38%.