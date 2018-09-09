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Происшествия

Два человека погибли на пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода 8 сентября

09 сентября 2018 16:30  [432] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли на пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода 8 сентября 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, 8 сентября на улице Арктической произошёл пожар в нежилом доме. Сообщение о загорании поступило в 20:01. Площадь пожара составила 675 кв. метров, в его тушении приняли участие 66 специалистов, было задействовано 18 единиц техники. Огонь удалось ликвидировать только через три часа.

В МЧС также сообщили, что на месте пожара были обнаружены тела двоих погибших людей. Их личность на настоящий момент устанавливается.

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