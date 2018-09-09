Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде Александра Макарова Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде Александра Макарова. Об этом ПСО "Волонтер" сообщил 9 сентября 2018 года.

Согласно информации, 2 сентября 33-летний Александр Макаров находился в Нижнем Новгороде, собирался ехать в Москву и пропал.

Приметы пропавшего: телосложение среднее, рост 166 см, волосы русые с рыжиной, глаза серые. Был одет в сине-голубой джинсовый пиджак и джинсы, голубую рубашку и кроссовки. При себе имел дорожную сумку, черный рюкзак и документы.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).