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Происшествия

Экоцентр "Дронт" просит помощи нижегородцев для спасения врезающихся в стекло синиц

09 сентября 2018 18:55  [1442] Происшествия

Фото: Экологический центр "Дронт"

Экоцентр "Дронт" просит помощи нижегородцев для спасения врезающихся в стекло синиц. Об этом сообщил председатель совета "Дронта" Асхат Каюмов.

На этой неделе экологи обнаружили более 50 птиц на улице Рождественской около дома №13. Спасти удалось только девятерых.

По словам Каюмова, во время сезонной миграции пернатые врезаются в стены облицованного стеклом здания из-за того, что там отражаются облака. Проблема ежегодная. Он добавил, что в понедельник, 10 сентября, соответствующий акт будет передан в региональный госохотнадзор.

"Миграция птиц будет длиться еще несколько недель, и, следом за синицами-московками, в теплые края на зимовку полетят другие виды пернатых. Не все птицы бьются насмерть, некоторых только контузит. Живых птиц нужно сажать на деревья в тени, либо в коробочку, в которую нужно поставить блюдце с водой. Пришедшие в себя птицы улетают. Для спасения врезающихся в стекло синиц экоцентру требуются добровольцы", - рассказал он.

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