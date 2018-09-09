Синоптики прогнозируют потепление до +23° в Нижегородской области 11-12 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют потепление до +23° в Нижегородской области 11-12 сентября 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, в понедельник, 10 сентября, прогнозируется значительная облачность, временами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха +17…+19°. Ветер восточный, 4-8 м/с.

11 сентября, по прогнозам синоптиков, переменная облачность сохранится, но дожди маловероятны. Днем при юго-восточном ветре воздух прогреется до +20…+23°, ночью температура ожидается около +10°.

12 сентября прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер южный, слабый. Дневная температура - +21…+24°, ночью - +9…+12°.