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Общество

Движение транспорта в районе ул. Горького Нижнего Новгорода будет ограничено с 21 сентября по 30 октября

10 сентября 2018 11:10  [337] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Движение транспорта в районе ул. Горького Нижнего Новгорода будет ограничено с 21 сентября по 30 октября 2018 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Согласно информации, в связи с производством строительно-монтажных работ, на основании обращения ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" с 08:00 21 сентября до 20:00 30 октября будет прекращено движение на участке дома № 150 по ул. Горького до ул. Звездинка с организацией объезда по прилегающим улицам.

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