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Спорт

Движение транспорта будет ограничено вокруг стадиона "Нижний Новгород" в связи с матчем России и Сербии 11 сентября

10 сентября 2018 15:36  [630] Спорт

Движение транспорта будет ограничено вокруг стадиона "Нижний Новгород" в связи с матчем России и Сербии 11 сентября 2018 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Движение транспорта будет временно прекращено с 14:00 до 23:00 11 сентября по ул. Самаркандской (на участке от ул. Бетанкура до ул. Совнаркомовской), по ул. Должанской (на участке от дома 14А по ул. Керченской до Волжской набережной), по ул. Керченской (на участке от ул. Должанской до ул. Совнаркомовской), ул. Совнаркомовской (на участке от дома 7 по ул. Мануфактурной до ул. Керченской и на участке от ул. Самаркандской до Волжской набережной), ул. Бетанкура (на участке от ул. Самаркандской до Волжской набережной), Волжской набережной (на участке от ул. Совнаркомовской до ул. Бетанкура), ул. Карла Маркса (на участке от дома 1Б по ул. Бетанкура до ул. Бетанкура) с организацией объезда.

Парковка на этих участках также будет запрещена. Будет работать эвакуатор.

Отборочный матч ЧЕ-2019 среди молодежных команд между сборными России и Сербии начнется в 19:00.

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