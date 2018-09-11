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Происшествия

Суд оштрафовал бывшего судебного пристава в Нижнем Новгороде на 2 млн рублей за взяточничество

11 сентября 2018 10:33  [183] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд оштрафовал бывшего судебного пристава в Нижнем Новгороде на 2 млн рублей за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 11 сентября 2018 года.

Согласно информации, в отношении 35-летнего бывшего заместителя начальника Московского районного отдела судебных приставов Нижнего Новгорода УФССП по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконное бездействие и незаконные действия в пользу взяткодателя).

По данным СУ СК, с октября 2016 по апрель 2017 года подсудимый, решил за взятку в сумме 300 тысяч рублей незаконно реализовать конфискованный у осуждённого в собственность государства автомобиль «Мерседес Бенц GL». Используя свое служебное положение, он составил процессуальные документы по исполнительному производству, необходимые для принудительной реализации данного автомобиля на комиссионных началах. Кроме того, автомобиль был разукомплектован для его приобретения по заниженной стоимости. Предприниматель передал сотруднику УФССП взятку по частям.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину признал в полном объеме. Он уволен из органов УФССП по Нижегородской области.

Суд оштрафовал мужчину на 2 млн рублей и лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет.

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