Тридцать особей пятнистого оленя планируется завезти в Дальнеконстантиновский район Нижегородской области в 2018 году Общество

Фото: Комитет госохотнадзора Нижегородской области

Тридцать особей пятнистого оленя планируется завезти в Дальнеконстантиновский район Нижегородской области в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщил руководитель регионального комитета госохотнадзора Николай Бондаренко, комментируя планы по развитию биоразнообразия фауны региона, в одном из охотничьих хозяйств района поголовье оленей будет увеличено почти вдвое.

"Сейчас семи охотпользователям выданы разрешения на содержание и разведение пятнистых оленей, косуль, кабанов и благородных оленей. Охотхозяйство "Сечуга" в их числе. На его территории обитает 10 особей марала — семь самок и три самца - и больше 30 пятнистых оленей. В этом году они планируют увеличить численность пятнистого оленя почти вдвое с учетом новой партии животных", - пояснил Николай Бондаренко..

В ведомстве пояснили, что проект по разведению пятнистых оленей — это вклад в развитие экотуризма в Нижегородской области.

Напомним, что Глеб Никитин утвердил новую редакцию государственной программы "Охрана животного мира Нижегородской области". Срок реализации мероприятий, перечисленных в документе, — с 2018 по 2020 годы. В том числе, в рамках реализации программы будет разработана схема территориального охотустройства Нижегородской области, которая определит, в каких районах целесообразно увеличить численность тех или иных видов охотничьих ресурсов, а также какие именно новые виды диких животных можно разводить в регионе.

По данным регионального комитета госохотнадзора, например, планируется завезти в регион муфлонов и ланей. Кроме того, продолжится работа по увеличению численности северных и пятнистых оленей.

СПРАВКА:

Пятнистый олень - млекопитающее из семейства оленевых. Его вес достигает 75-130 кг. Рога обычно четырехконечные, летний мех пятнистый, зимний — однотонный.