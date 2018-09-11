Экологическая акция пройдет 14 сентября в дендрарии Дзержинска Нижегородской области

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Экологическая акция "Сделаем!" пройдет 14 сентября в дендрарии Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Акция в Дзержинске состоится в седьмой раз. Организатором мероприятия в городе выступает центр "Молодёжные инициативы" при поддержке отдела молодежи департамента социальной политики и спорта администрации Дзержинска.
В этом году участники мероприятия очистят от мусора территорию Дзержинского дендрария. Принять участие в субботнике может каждый, кто любит свой город и кому небезразлично его экологическое состояние. Организаторы предоставят дзержинцам весь необходимый для уборки инвентарь.
По окончании субботника всех желающих ждет экскурсия по дендропарку.
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