Экологическая акция пройдет 14 сентября в дендрарии Дзержинска Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Экологическая акция "Сделаем!" пройдет 14 сентября в дендрарии Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Акция в Дзержинске состоится в седьмой раз. Организатором мероприятия в городе выступает центр "Молодёжные инициативы" при поддержке отдела молодежи департамента социальной политики и спорта администрации Дзержинска.

В этом году участники мероприятия очистят от мусора территорию Дзержинского дендрария. Принять участие в субботнике может каждый, кто любит свой город и кому небезразлично его экологическое состояние. Организаторы предоставят дзержинцам весь необходимый для уборки инвентарь.

По окончании субботника всех желающих ждет экскурсия по дендропарку.