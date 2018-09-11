Более 600 пешеходных переходов обновлено у школ Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 600 пешеходных переходов обновлено у школ Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 11 сентября 2018 года.

Согласно информации, по поручению мэра города у образовательных учреждений обновлено 619 пешеходных переходов. В том числе обозначен 271 пешеходный переход в бело-желтом исполнении у 137 школ.

"Пешеходные переходы выполняются в белом и бело-желтом исполнении, дополнительно у 50% образовательных учреждений перед пешеходными переходами дублируется на асфальте изображение знака "Дети" и размечена надпись "Школа", - сообщили в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

По данным центра, подрядчиком на выполнение работ является ООО "АвтоДорСтрой-НН". Стоимость нанесения разметки по контракту составила 3,9 млн рублей.

Перечень образовательных учреждений, у которых нанесена дорожная разметка 1.14.1 в рамках текущего контракта:

• Нижегородский район: ул. Верхне-Печёрская (школа №42, школа №7, школа №22), ул. Богдановича (школа №103), ул. Донецкая (школа №30), ул. Усилова (школа №35), ул. Фрунзе (гимназия №13), ул. Минина (гимназия №1), ул. Пискунова (лицей №8), ул. Ульянова (гимназия №1), ул. Варварская (лицей №40), ул. Сергиевская (школа №33), Холодный переулок (школа №14), ул.Славянская (школа №19);

• Советский район: ул. Невзоровых (школа №18), ул. Ошарская (школа №29), ул. Бориса Панина (школа №151), ул. Белинского (лицей №38), ул. Генкиной (школа №186), ул. Бориса Корнилов (школа №46), ул. Ванеева (школа №54), ул. Бекетова (гимназия №53, школа №173), ул. Тимирязева (лицей №28);

• Приокский район: ул. 40 лет Победы (школа №134), ул. Маршала Жукова (гимназия №17), ул. Академика Лебедева (школа №32), ул. Невская (школа №56), ул. 40 лет Октября (школа №154, школа №140), ул. Бонч-Бруевича (школа №48), Анкудиновское шоссе (школа №135);

• Сормовский район: ул. Красносормовская (школа №56), ул. Зайцева (школа №79), ул. Стрелковая (школа №79), проспект Кораблестроителей (школа №84, школа №27), ул. Гаугеля (школа №85), ул. Мокроусова (школа №76), ул. Культуры (школа-интернат №71, лицей №82), ул. Федосеенко (школа №81), ул. Сутырина (школа №78), ул. Энгельса (школа №183);

• Канавинский район: ул. Мануфактурная (гимназия №2, школа-интернат №95), ул. Тонкинская (школа №121), ул. Гордеевская (школа №51), ул. Обухова (школа №96), ул. Якорная (школа №109), ул. Электровозная (школа №167), ул. Лесной городок (школа №181), ул. Ухтомского (школа №167), ул. Движенцев (школа №75), ул. Путейская (школа №75, школа №168), ул. Приокская (гимназия №50), ул. Чкалова (школа №52);

• Московский район: ул. Героя Давыдова (школа №139), ул. Просвещенская (школа №115), ул. Чаадаева (школа №66), ул. Мирошникова (школа №172), ул. Шаляпина (школа №21), ул. 50 лет Победы (школа №115), ул. Софьи Перовской (гимназия №67);

• Ленинский район: ул. Июльских Дней (школа №97), ул. Тургайская (школа №101), ул. Мичурина (школа №101), ул. Даргомыжского (школа №94), ул. Голубева (школа №91, школа-интернат №8), ул. Академика Баха (школа №185), Заречный бульвар (школа №106), ул. Гончарова (школа №120), ул. Космонавта Комарова (школа №182 к1, школа №182 к2), ул. Героя Чугунова (школа №175), ул. Сухопутная (школа-интернат), ул. Адмирала Нахимова (школа №160), ул. Снежная (школа №107), ул. Норильская (школа №160), ул. Дружбы (школа №123), ул. Премудрова (школа №100), ул. Завкомовская (школа №138);

• Автозаводский район: ул. Львовская (школа №171), ул. Пермякова (школа №125), ул. Дворовая (школа №190), ул. Мельникова (школа №5), ул. Газовская (школа №63), ул. Дьяконова (гимназия №136), ул. Строкина (школа №43, лицей №165, школа №124), ул. Советской Армии (школа №59), ул. Комсомольская (школа №127), ул. Челюскинцев (школа №6), проспект Кирова (лицей №36), проспект Ильича (школа №144), ул. Ватутина (школа №130), ул. Школьная (школа №126), ул. Сазанова (школа №179), ул. Мончегорская (школа №128, школа №170), ул. Лескова (школа №129), ул. Садовая (школа №58), ул. 6-й микрорайон (школа №20), ул. Старых Производственников (школа-интернат №162).