Депутаты комиссии нижегородской Думы одобрили изменения в правила благоустройства по инициативе "Теплоэнерго" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутаты комиссии нижегородской Думы по строительству и архитектуре одобрили изменения в правила благоустройства по инициативе АО "Теплоэнерго". Такое решение было принято на заседании 11 сентября 2018 года. Вопрос вынесен на основное заседание 19 сентября.



Новый генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин рассказал о том, что в случае аварий на теплосетях, рабочие "вынуждены тратить время на бурение и установку бетонных ограждений, при этом остается мало времени на ликвидацию аварии". Он попросил внести изменения в правила благоустройства города в части установки универсального типа ограждения на готовом бетонном основании, так называемого "типа 2".



Председатель комиссии Андрей Дранишников попросил депутатов поддержать предложение. "Ограждение на бетонном основании сдвинуть практически невозможно. При аварии всегда работают люди, объект не остается без надзора, угрозы безопасности нет", - заметил Дранишников.



Депутат Дмитрий Краснов добавил, что нецелесообразно бурить землю под установку забора и тратить время, когда необходимо, в первую очередь, заниматься ликвидацией аварии. В итоге члены комиссии поддержали "Теплоэнерго".