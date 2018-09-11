Последние новости рубрики Общество
11 сентября 2018 16:00  [82] Свалка на ул.Цветочная в Нижнем Новгороде ликвидирована после обращения прокуратуры
11 сентября 2018 15:31  [103] Глеб Никитин откроет региональный форум "Городская среда" 12 сентября
11 сентября 2018 15:20  [117] Депутаты комиссии нижегородской Думы одобрили изменения в правила благоустройства по инициативе "Теплоэнерго"
11 сентября 2018 15:09  [86] Количество ярмарок "Покупай нижегородское" в Нижегородской области в 2018 году увеличилось на 10%
11 сентября 2018 14:48  [637] Рабочая группа будет создана по разработке программы реконструкции ливневок в Нижнем Новгороде
11 сентября 2018 14:47  [140] "Администрация Канавинского района предоставила недостоверные данные об устранении провала около метро", - нижегородский ОНФ
11 сентября 2018 13:47  [750] Более 600 пешеходных переходов обновлено у школ Нижнего Новгорода
11 сентября 2018 13:09  [105] Экологическая акция пройдет 14 сентября в дендрарии Дзержинска Нижегородской области
11 сентября 2018 11:58  [137] Тридцать особей пятнистого оленя планируется завезти в Дальнеконстантиновский район Нижегородской области в 2018 году
10 сентября 2018 19:10  [1458] Семь парковок организованы около стадиона "Нижний Новгород" для болельщиков матча Россия-Сербия
Общество

Депутаты комиссии нижегородской Думы одобрили изменения в правила благоустройства по инициативе "Теплоэнерго"

11 сентября 2018 15:20  [117] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутаты комиссии нижегородской Думы по строительству и архитектуре одобрили изменения в правила благоустройства по инициативе АО "Теплоэнерго". Такое решение было принято на заседании 11 сентября 2018 года. Вопрос вынесен на основное заседание 19 сентября.

Новый генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин рассказал о том, что в случае аварий на теплосетях, рабочие "вынуждены тратить время на бурение и установку бетонных ограждений, при этом остается мало времени на ликвидацию аварии". Он попросил внести изменения в правила благоустройства города в части установки универсального типа ограждения на готовом бетонном основании, так называемого "типа 2".

Председатель комиссии Андрей Дранишников попросил депутатов поддержать предложение. "Ограждение на бетонном основании сдвинуть практически невозможно. При аварии всегда работают люди, объект не остается без надзора, угрозы безопасности нет", - заметил Дранишников.

Депутат Дмитрий Краснов добавил, что нецелесообразно бурить землю под установку забора и тратить время, когда необходимо, в первую очередь, заниматься ликвидацией аварии. В итоге члены комиссии поддержали "Теплоэнерго".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph