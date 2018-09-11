Нижегородский драмтеатр откроет 221-й сезон премьерой спектакля по пьесе Островского 12 сентября

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Нижегородский государственный академический театр драмы откроет 221-й сезон премьерой спектакля по пьесе Островского 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Зрителям будет представлена премьера спектакля "Без вины виноватые", режиссёром-постановщиком которого выступает Кирилл Вытоптов (Москва), художником-постановщиком - Нана Абдрашитова (Москва).
Как сообщили в драмтеатре, спектакль "Без вины виноватые" - это "попытка исследовать жизнь современного артиста, по-прежнему сложную, интересную и притягательную, это яркое высказывание о духе нынешнего театра".
В необычной трактовке "Без вины виноватых", согласно задумке режиссёра, персонажи могут "троиться", из двух объединяться в одного, неожиданно могут появиться совершенно новые лица, не указанные в списке.
"В основе этой пьесы о театре лежит человеческая история: потерь, переживаний, чувство вины и желание искупить эту вину, вернуть утраченное, но очень важное. И эти чувства, эмоции понятны всем - и артистам, и не артистам", - говорит о спектакле режиссёр-постановщик Кирилл Вытоптов.
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