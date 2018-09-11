Глеб Никитин откроет региональный форум "Городская среда" 12 сентября Общество

Региональный форум "Городская среда. Присоединяйся! Создавай! Действуй!" откроется в Нижнем Новгороде 12 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как сообщается в пресс-релизе, работа форума разделена на три модульные площадки. В рамках площадки "Создавай!" будут обсуждаться вопросы создания комфортной городской среды и вовлечения в этот процесс граждан. Площадка "Присоединяйся!" посвящена участию местных производителей в программах благоустройства. В рамках площадки "Действуй!" рассмотрят тему культурно-событийного программирования, насыщения городского пространства культурными событиями.

Откроет форум глава Нижегородской области Глеб Никитин. В работе мероприятия примут участие представители правительства региона, институтов развития, домоуправляющих компаний, предпринимательского сообщества.

Напомним, 23 апреля 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил АНО (автономная некоммерческая организация) "Институт развития городской среды" активизировать работу по привлечению нижегородских предпринимателей к реализации проектов по благоустройству. Такое поручение глава региона дал по итогам заседания межведомственной комиссии по отбору заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.