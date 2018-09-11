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Экономика

Более 20 инициатив соцэкономического развития примут участие в нижегородском этапе Всероссийского конкурса лучших практик

11 сентября 2018 15:43  [85] Экономика

Региональный этап Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ пройдет в Нижнем Новгороде 12 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как сообщается в пресс-релизе, конкурс направлен на выявление региональных и муниципальных практик, лучшие из которых будут включены в формируемый Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) "Магазин верных решений" и растиражированы на территории других регионов РФ.

Отмечается, что конкурс проводится АСИ с 2016 года. В 2018 году он впервые предполагает региональный этап. В адрес министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области поступила 21 заявка от региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, деловых и предпринимательских объединений, общественных организаций.

На конкурс принимались работы по восьми номинациям. На федеральный этап должно выйти не более трёх практик по каждой из номинаций.

Фото: НИА "Нижний Новгород

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