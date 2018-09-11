"Урок Мужества" прошел в рамках областной юнармейской смены "Я – гражданин" в Нижегородской области

"Урок Мужества" прошел в рамках областной юнармейской смены "Я – гражданин" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп".

Мероприятие состоялось 10 сентября для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей из малообеспеченных семей.

В пресс-службе пояснили, что с 5 по 11 сентября в Детском санаторно-оздоровительном образовательном центре "Салют" прошла областная юнармейская профильная смена "Я - гражданин", а также слет участников Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Организатором мероприятия выступило министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Участие в смене приняли 140 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и дети из малообеспеченных семей Нижегородской области, а также 180 воспитанников нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова. В рамках смены участники изучили виды и рода войск Вооруженных сил РФ и их назначение, а также получили навыки начальной военной подготовки.

В частности, 10 сентября состоялась встреча с руководителями нижегородской областной общественной организации ветеранов морской пехоты "Варяг". В рамках нее прошел Урок Мужества на тему истории Военно-морского флота, где ребята смогли познакомится с ветеранами морской пехоты, а также с участником боевых действий, посмотреть обучающие и исторические фильмы кинокомпании "Союз Маринс Групп" о морской пехоте и о той работе, которая проводится по облагораживанию памятников погибшим солдатам, созданию целых мемориальных комплексов и организации мероприятий в разных уголках Нижегородской области.

Кроме этого, все ребята смогли познакомиться с журналом "Морской пехотинец", которых уже более двадцати лет издает кинокомпания "Союз Маринс Групп". На страницах журнала освещены актуальные вопросы армии и флота России, история их развития и становления, рассказано о бессмертных подвигах солдат и офицеров страны.

В завершении смены 11 сентября лучшие участники приняли присягу и вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".