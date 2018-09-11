Установка запланированных на 2018 год объектов для безопасности дорог завершается в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Запланированная на 2018 год программа по установке объектов, которые сделают дороги безопасными, завершается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году практически завершена. Основные объемы уже выполнены, сейчас заканчивается работа по дополнительным объектам, которые были включены в ремонтную программу благодаря экономии средств. Они также находятся в завершающей стадии", - сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

В рамках программы в городе установлено более 5,2 тысячи погонных метров пешеходных ограждений. Эти работы осуществлялись на основных магистралях города - в местах повышенной концентрации ДТП: на ул.Глеба Успенского и Родионова в Нижегородском районе; на ул.Лескова, Плотникова, Юлиуса Фучика, Южном шоссе, пр.Октября и пр.Ленина в Автозаводском районе; на Московском шоссе в Московском районе.

Кроме того, за счет образовавшейся экономии были дополнительно установлены пешеходные ограждения на ул.Чкалова, Должанская, Коминтерна и пр.Гагарина.

В пресс-службе добавили, что в 2018 году программа "Безопасные и качественные дороги" также предполагала повышение безопасности дорожного движения. Для этого наносилась разметка и устанавливались металлические пешеходные ограждения, восстанавливались светофорные объекты, дороги оборудовались знаками.

Целю этих работ являлась ликвидация 33 наиболее аварийно-опасных места в Нижнем Новгороде. В настоящее время замена светофором уже завершена: в Нижнем Новгороде модернизированы 15 светофорных объектов и установлен одни новый - на нерегулируемом пешеходном переходе (пр-т Гагарина), где в прошлом году произошло два столкновения и три наезда на пешеходов, в одном из этих ДТП пешеход погиб.

Бюджет программы "Безопасные и качественные дороги" на 2018 год в Нижегородской области составляет 1,8 млрд рублей, из которых 800 млн рублей - это средства федерального бюджета, 975,5 млн рублей - областного и 30,6 млн рублей – местного бюджета.

На эти деньги в 2018 году планировалось отремонтировать более 134 км автодорог: 95 км регионального значения на 19 участках и более 39 км городских дорог на 32 участках.