Дом сгорел в с.Дивеево Нижегородской области из-за неосторожности при приготовлении пищи 11 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дом сгорел в селе Дивеево Нижегородской области из-за неосторожности при приготовлении пищи 11 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в личном жилом доме на ул. Маяковского поступило в МЧС в 00:00. В результате пожара сгорел дом на площади 120 кв.метров. Никто не пострадал.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано девять человек личного состава и пять единиц техники. Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при приготовлении пищи.