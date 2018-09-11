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Происшествия

Дом сгорел в с.Дивеево Нижегородской области из-за неосторожности при приготовлении пищи 11 сентября

12 сентября 2018 09:07  [228] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дом сгорел в селе Дивеево Нижегородской области из-за неосторожности при приготовлении пищи 11 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в личном жилом доме на ул. Маяковского поступило в МЧС в 00:00. В результате пожара сгорел дом на площади 120 кв.метров. Никто не пострадал.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано девять человек личного состава и пять единиц техники. Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при приготовлении пищи.

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